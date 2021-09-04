«Талибан»* отозвал свое заявление о захвате Панджшера

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) отказалось от своего заявления о захвате последней неподконтрольной ему провинции Афганистана — Панджшер. Об этом сообщает Twitter телеканала Al Arabiya.

Ранее телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник среди талибов сообщил, что наступательная операция, которую талибы проводят в афганской провинции Панджшер, находящейся под контролем противников движения, замедлилась.

До этого возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что противники талибов никогда не прекратят борьбу. По его словам, сопротивление в провинциях Панджшер и Герате, где несогласные с талибами твердо заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.