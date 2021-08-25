Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию России на Украине

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд, который будет заниматься противодействием влиянию России на Украине. Об этом сообщило посольство Великобритании в Киеве в своем Facebook.

«Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в фонд предполагается привлечь до £35 млн в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости. В публикации отмечается, что Вашингтон на протяжении этого периода поддерживал Киев, поскольку демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только жителей Украины, но и США и международного сообщества. Также Блинкен пообещал поддержку в защите «от агрессии России».

Украина празднует День независимости 24 августа. В этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства.