Обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен заявил, что президент США Джо Байден заслуживает импичмента. Причиной для этого он называет сделку по «Северному потоку — 2».

Как заметил Тиссен, в 2019 году демократы запустили этот процесс в отношении 45-го главы Белого дома Дональда Трампа. Это произошло из-за того, что, по их утверждению, американский лидер давил на главу Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования коррупционного скандала с сыном нынешнего хозяина Белого дома Хантера.

«Теперь администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», — подчеркнул колумнист.

Тиссен уверен, что Байден воздействует на украинского президента. Это делается якобы для того чтобы согласиться на сделку, которая окажется не выгодной для Киева.

«Когда это произойдет, Москва сможет перекрывать энергетические поставки Киеву, не отрезая Западную Европу», — обращает внимание обозреватель издания.

Перед уходом с президентского поста Трамп ввел санкции, сумев остановить постройку «Северного потока — 2».

Ранее Байден заявил, что ФРГ ответит России по сделке о «Северном потоке — 2».