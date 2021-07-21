Джейк Салливан провел встречу со Светланой Тихановской

В Вашингтоне прошла встреча между одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской и советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Белого Дома.

«Салливан [в ходе встречи — Газета.Ru] выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции <…>. США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», — указано в сообщении.

Ранее Тихановская на встрече с Блинкеном и Нуланд попросила «дать сигнал России».

Один из лидеров белорусской оппозиции обратилась к представителям Вашингтона с просьбой усилить политическое и экономическое давление на власти Белорусии, оказать дипломатическую поддержку «белорусским демократическим силам» в других странах, а также принять участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в республике.