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Джейк Салливан провел встречу со Светланой Тихановской

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Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Global Look Press

В Вашингтоне прошла встреча между одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской и советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Белого Дома.

«Салливан [в ходе встречи — Газета.Ru] выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции <…>. США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», — указано в сообщении.

Ранее Тихановская на встрече с Блинкеном и Нуланд попросила «дать сигнал России».

Один из лидеров белорусской оппозиции обратилась к представителям Вашингтона с просьбой усилить политическое и экономическое давление на власти Белорусии, оказать дипломатическую поддержку «белорусским демократическим силам» в других странах, а также принять участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в республике.

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