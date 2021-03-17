Умер президент Танзании Джон Магуфули
Данила Титоренко
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Вице-президент Республики Танзания Самия Хасан Сулуху сообщила о смерти главы государства Джона Магуфули, пишет Reuters.
Магуфули умер в возрасте 61 года, 10 марта он был госпитализирован в соседней Кении с коронавирусом. В последний раз Магуфули принимал участие в публичном мероприятии 24 февраля — он выступил на конференции в коммерческом центре в городе Дар-эс-Салам, который является экономической столицей страны.
А 27 февраля Магуфули должен был принять участие на саммите лидеров стран Восточноафриканского сообщества, но вместо него в саммите участвовала вице-президент Самия Хасан Сулуху.
Скончавшийся президент не вводил в стране антивирусные меры и карантин. Заразившимся коронавирусом жителям он советовал лечиться молитвами.
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