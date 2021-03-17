Умер президент Танзании Джон Магуфули

Вице-президент Республики Танзания Самия Хасан Сулуху сообщила о смерти главы государства Джона Магуфули, пишет Reuters.

Магуфули умер в возрасте 61 года, 10 марта он был госпитализирован в соседней Кении с коронавирусом. В последний раз Магуфули принимал участие в публичном мероприятии 24 февраля — он выступил на конференции в коммерческом центре в городе Дар-эс-Салам, который является экономической столицей страны.

А 27 февраля Магуфули должен был принять участие на саммите лидеров стран Восточноафриканского сообщества, но вместо него в саммите участвовала вице-президент Самия Хасан Сулуху.

Скончавшийся президент не вводил в стране антивирусные меры и карантин. Заразившимся коронавирусом жителям он советовал лечиться молитвами.