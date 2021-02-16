Госдума поддержала снятие возрастных ограничений для ряда госслужащих
Полина Рутковская
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Государственная дума поддержала законопроект, предусматривающий снятие возрастных ограничений для государственных служащих, назначаемых президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Проект был принят в первом чтении, указано в сообщении.
22 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий некоторым государственным служащим работать после достижения 70 лет.
Инициативой предлагается увеличить предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе с 65 до 70 лет для чиновников на посту категории «руководители» высшей группы должностей, а также отменить ограничение для госслужащих, назначение и увольнение которых осуществляются президентом.
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