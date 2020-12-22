Замглавы офиса Зеленского подала в отставку

Заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Юлия Ковалив подала в отставку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса.

Там уточнили, что Ковалив уходит с занимаемой должности по собственному желанию.

«Президент Украины Владимир Зеленский отметил важную роль госпожи Ковалив в своей команде», — отметили в пресс-службе.

При этом сообщается, что она остается в команде главы государства.

Ковалив была назначена на должность замглавы офиса президента Украины в сентябре 2019 года.