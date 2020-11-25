Москва и Душанбе подписали соглашение о сотрудничестве
Мэры Москвы и Душанбе Сергей Собянин и Рустами Эмомали подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.
«Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Душанбе, председатель верхней палаты высшего собрания Республики Таджикистан Рустами Эмомали подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и исполнительным органом государственной власти города Душанбе на 2020-2023 годы», — сообщили в пресс-службе.
Договор предполагает обмен опытом, совместные проекты в торговле и услугах, строительстве, транспорте и благоустройстве.
Стороны также решили продолжить обсуждать проект национального павильона Таджикистана на ВДНХ.
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