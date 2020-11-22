Помпео остался доволен переговорами между Афганистаном и Талибами*
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что переговоры между официальным Кабулом и движением «Талибан» (организация запрещена в России) увенчались успехом и стороны не должны останавливаться на достигнутом, передает «Интерфакс».
«Я приветствую работу обеих сторон, так как они продолжили переговоры и добились прогресса. Призываю активно продолжать дискуссии по политическому урегулированию и полному и бессрочному прекращению огня», — заявил Помпео.
Помпео отметил, что во время своего визита в Доху ему удалось встретиться как с переговорщиками-талибами, так и с представителями Кабула.
В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.
*Движение «Талибан» является террористическим. Оно запрещено в России и ряде других государств.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп намерен сохранить по 2,5 тыс. военных в Ираке и Афганистане к 15 января
— Трамп ожидает возвращения военных из Афганистана в мае 2021 года