Помпео остался доволен переговорами между Афганистаном и Талибами*

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что переговоры между официальным Кабулом и движением «Талибан» (организация запрещена в России) увенчались успехом и стороны не должны останавливаться на достигнутом, передает «Интерфакс».

«Я приветствую работу обеих сторон, так как они продолжили переговоры и добились прогресса. Призываю активно продолжать дискуссии по политическому урегулированию и полному и бессрочному прекращению огня», — заявил Помпео.

Помпео отметил, что во время своего визита в Доху ему удалось встретиться как с переговорщиками-талибами, так и с представителями Кабула.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.

*Движение «Талибан» является террористическим. Оно запрещено в России и ряде других государств.

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