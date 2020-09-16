Лукашенко встретился с политической элитой и руководителями белорусских СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в среду, 16 сентября, в своей резиденции во дворце Независимости встречу с политической элитой страны. Об этом сообщает агентство «БелТА».

На мероприятие прибыли высшие должностные лица, члены совета республики и депутаты палаты представителей, главы госорганов и руководители СМИ. Всего на встречу прибыли 300 человек.

По словам белорусского лидера, они были приглашены для ознакомления с оперативной аналитической информацией, «которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня».

«То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что сообщения о спонтанной самоорганизации общества, вызревании революционной ситуации, «нелегитимности выборов» — не что иное, как мифы.

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