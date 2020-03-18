Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако глава государства отметил, что голосование состоится, если позволит ситуация с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что при всей важности изменения основного закона здоровье россиян — в приоритете.

На данный момент в стране зарегистрировано 114 случаев заражения, 5 вылечились, смертей нет.

В Центризбиркоме заявили, что готовы к любому развитию событий на фоне ситуации с новой инфекцией.

В январе текущего года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Также поправки дают возможность переизбраться действующему президенту в 2024 году.