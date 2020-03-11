Совфед одобрил поправки в Конституцию

Совет Федерации практически единогласно одобрил закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.

На пленарном заседании за принятие законопроекта проголосовали 160 сенаторов, 1 против и 3 воздержались.

Данный закон предполагает наделение парламента новыми полномочиями, введение ограничений для должностных лиц, а также лимитирует количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако, в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

Далее законопроект будет отправлен на рассмотрение регионов. Если две трети заксобраний поддержат его, то президент направит документ в Конституционный суд.

Ранее стало известно, что Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию страны. За данный законопроект проголосовали 383 депутата, никто не выступил против и 43 парламентария воздержались.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.