Москалькова сочла поправки к Конституции новой системой гарантий прав человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала принятый в заключительном чтении Госдумы закон о поправках к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.
Она назвала его новой системой гарантий прав человека, поскольку данные поправки в некоторой мере касаются «прав и свобод человека и гражданина».
По мнению Москальковой, они направлены на улучшение жизни в России.
Омбудсмен также добавила, что важно, чтобы замысел автора был воплощен в жизнь согласно изначальной задумке.
О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.
До этого закон о поправках к Конституции прошел заключительное чтение Госдумы.