Москалькова сочла поправки к Конституции новой системой гарантий прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала принятый в заключительном чтении Госдумы закон о поправках к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала его новой системой гарантий прав человека, поскольку данные поправки в некоторой мере касаются «прав и свобод человека и гражданина».

По мнению Москальковой, они направлены на улучшение жизни в России.

Омбудсмен также добавила, что важно, чтобы замысел автора был воплощен в жизнь согласно изначальной задумке.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

До этого закон о поправках к Конституции прошел заключительное чтение Госдумы.