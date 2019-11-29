Депутат высказался насчет попыток Украины сорвать его выступление в ООН

Депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек назвал настоящими варварами делегатов от Украины, которые сорвали выступление РФ на двенадцатой сессии форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека. Об этом пишет ФАН.

«Украинские делегаты проявили себя настоящими варварами», — сказал он.

По его словам, делегация Украины и во второй день пробовала сорвать его доклад. Делегаты четыре раза предпринимали соответствующие попытки.

Он рассказал, что во время выступления они стучали, топали, перебивали, не давали сказать. Кроме того, они игнорировали слова председателя мероприятия, пытавшегося объяснить им, что Бальбек является официальным аккредитованным делегатом России.

По мнению российского парламентария, эти действия позорят украинскую делегацию.

Стоит отметить, что Бальбек все-таки смог завершить доклад, на что зал разразился аплодисментами. Он счел это торжеством справедливости.

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