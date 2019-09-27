Госдума усмотрела в деятельности Deutsche Welle признаки экстремизма

Комиссия Госдумы пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на несогласованный митинг в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что эксперты также обнаружили в статье признаки оправдания экстремизма.

Он пояснил, что собранные материалы сначала планируется отправить в Роскомнадзор. Орган займется выявлением ответственности за правонарушение. Затем бумаги попадут в Генеральную прокуратуру, которая также изберет меры наказания.

Из-за инцидента медиахолдинг может получить статус иностранного агента и потерять аккредитацию в России.

Депутат пояснил, что согласно документам, компания занималась политической деятельностью, финансирование которой осуществлялось из бюджета Федеративной Республики Германия. Вследствие этого, ее деятельность может считаться деятельностью иностранного агента.