Санкции против Януковича остаются в силе, сообщил спикер суда ЕС

Ограничительные меры против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, которые ввел ЕС, остаются в силе. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на спикера суда Евросоюза.

По словам источника, персональные санкции против Януковича продолжают действовать даже после решения суда об их отмене. Он отметил, что эти санкции действуют в 2019 и в 2020 году.

«Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича действуют», — отметил спикер.

Вынесенные решения Совета ЕС от 2019 относительно Януковичей в настоящее время находятся в процессе обжалования, добавил источник.

Ранее сообщалось, что суд ЕС отменил санкции против Януковича.

Янукович был украинским лидером с 2010 по 2014 год. После смены власти в стране он покинул родину. До этого Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.