Лукашенко призвал США разрешить конфликт на востоке Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для разрешения конфликта на Украине, передает ТАСС.

По его словам, только при участии американской стороны конфликт на востоке Украины будет урегулирован.

«Без США урегулировать этот конфликт не получится», — сказал Лукашенко.

Уточняется, что белорусский лидер сделал такое заявление на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский верит в скорый мир в Донбассе.