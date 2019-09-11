Расторжение соглашений между Россией и Украиной приостановлено

Украинские власти приостановили процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, информирует «Коммерсантъ».

Предварительно это связывают с тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пока не до этого. Сейчас его команда занята кадровыми вопросами.

Источники в МИДе России пояснили, что решение новой власти о возобновлении этого курса, либо отказ от него, позволит понять дальнейшие перспективы отношений между государствами.

Отмечается, что процесс выхода из различных соглашений с Россией начался в 2014 году при президенте Петре Порошенко вместе с возникновением конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.

Последним, весной 2019 года был расторжен Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.

Уточняется, что всего существовало около 400 двусторонних соглашений.

В ноябре 2018 года экс-глава МИДа Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен расторгнуть 40 соглашений с российской стороной. Однако они до сих не разорваны, в Москву от Киева долгое время не приходят соответствующие уведомления.

Ранее МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД.