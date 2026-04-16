Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Россияне с ожирением смогут получать хирургическую помощь по ОМС

Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне с ожирением смогут получать хирургическую помощь по ОМС. Об этом сообщает РИА Новости.

«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — отметил Мурашко в рамках IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России.

11 марта глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатным для всех россиян, однако повышенные взносы на обязательное медицинское страхование стоит устанавливать для тех, кто сознательно вредит своему здоровью.

Глава ВСС напомнил, что в России работодатели платят за своих работников страховые взносы в Социальный фонд РФ, из которого затем оплачиваются гарантированные медицинские услуги. По его мнению, действующая в России социальная система является правильной. При этом Уфимцев считает, что с помощью страховых взносов может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с детьми.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!