Мурашко: люди с ожирением смогут получать хирургическое лечение по ОМС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне с ожирением смогут получать хирургическую помощь по ОМС. Об этом сообщает РИА Новости.

«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — отметил Мурашко в рамках IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России.

11 марта глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатным для всех россиян, однако повышенные взносы на обязательное медицинское страхование стоит устанавливать для тех, кто сознательно вредит своему здоровью.

Глава ВСС напомнил, что в России работодатели платят за своих работников страховые взносы в Социальный фонд РФ, из которого затем оплачиваются гарантированные медицинские услуги. По его мнению, действующая в России социальная система является правильной. При этом Уфимцев считает, что с помощью страховых взносов может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с детьми.