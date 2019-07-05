«Нужен Шерлок»: Пушков о найденных на помойке в Лондоне секретных документах

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал в твиттере на секретные британские документы, найденные на помойке в Лондоне.

До этого стало известно, что в мусорном баке нашли документы военно-химической лаборатории в Портон-Дауне, которая связана с делом Скрипалей. Как отмечается, документы содержали информацию о сотрудниках лаборатории, а также сведения об оборудовании, которым снабжают охранников.

По словам сенатора, лабораторию окружают очень странные истории.

«Нужен Шерлок», — иронично отметил Пушков.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.