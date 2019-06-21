Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию

Лидер движения «Спильна справа» Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за «аннексии» Крыма и войны в Донбассе. Об этом сообщает Gazeta.ua.

По его словам, таким способом украинское государство сможет получить несколько десятков триллионов долларов.

Он отметил, что в суд Украины могут обратиться самые разные категории населения — переселенцы, участники боевых действий, пленные, которым был нанесен ущерб со стороны России.

Он также добавил, что организация разработала подобную стратегию еще в 2014 году.

При этом политик подчеркнул, что факт российской «агрессии» доказывать не надо, о нем и так всем известно.

«Вам нужно лишь доказать, что вы пострадали», — пояснил Данилюк.

Ранее сообщалось, что ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж.