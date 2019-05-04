Названы темы переговоров Лаврова и главы МИД Венесуэлы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его венесуэльская коллега Хорхе Арреасой встретятся в воскресенье, 5 мая, чтобы обсудить провокационные действия оппозиции в Венесуэле и давление на Каракас со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, российская сторона намерена настаивать на обуздании «уличной стихии», которую раздувает венесуэльская оппозиция.

Он также добавил, что Россия выступает за проведение инклюзивного диалога, к которому правительство в Каракасе готово.

Кроме того, на обсуждение вынесут тему нарастающего давления со стороны Соединенных Штатов, заключил Рябков.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о несовместимости позиций РФ и США по Венесуэле.