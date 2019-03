Трамп призвал отнять «Пулитцера» у WP и NYT за материалы о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение Пулитцеровской премии «фейковым» изданиям Washington Post и New York Times. Об этом он написал в своем твиттере.

«Так забавно, что The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию за материалы о сговоре с Россией (100% отрицательные и фейковые!). А сговора-то не было!» — написал Трамп.

Реклама

Он призвал отнять у WP и NYT награды.

В 2018 году Washington Post и New York Times получили «Пулитцера» за освещение «российского вмешательства» в выборы США. Они разделили премию в $15 тыс.