В Турции рассказали о планах Трампа вывести войска из Сирии

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Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что Соединенные Штаты считают возможным вывод войск с сирийской территории. Об этом пишет газета Tuerkiye.

По словам министра, американский президент Дональд Трамп сказал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что намерен выводить американские войска из Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американских войск из ближневосточных стран из-за низких цен на нефть.