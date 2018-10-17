Путин и ас-Сиси обсудили региональные проблемы

Российский президент Владимир Путин встретился с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, передает РИА «Новости».

Отмечается, что лидеры обсудили региональную проблематику.

«В прошлом году мы констатировали рост товарооборота сразу на 62%. За первые шесть месяцев текущего года — еще плюс 28%», — сказал Путин.

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Он добавил, что двусторонние связи между странами носят разнообразный характер, в том числе речь идет о взаимодействии в области сельского хозяйства и промышленности.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси прогулялись по набережной в Сочи, где пообщались с отдыхающими.