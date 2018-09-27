Порошенко в ООН заявил о желании России «оккупировать» Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, заявил о желании России «оккупировать» Азовское море. Об этом сообщают «Украинские новости».

В связи с этим украинские президент призвал усилить санкции против Москвы.

Порошенко также заявил, что после строительства Крымского моста Россия начала «систематически нарушать свободу международной навигации» через Керченский пролив. По его словам, такие действия должны быть прекращены как «незаконные».

Реклама

«Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные меры», — заключил Порошенко.

Ранее Украина провела военные учения на побережье Азовского моря.