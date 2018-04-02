Лавров о деле Скрипаля: западные партнеры прибегают к откровенной лжи

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Великобритания, США и поддержавшие их страны отбросили все приличия, передает РИА «Новости».

«Сейчас, по-моему, наши западные партнеры — я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами», — сказал Лавров.

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По его словам, Россия больше всех заинтересована в том, чтобы установить истину и узнать правду о судьбе своих граждан.

Ранее в Кремле прокомментировали закрытие российского торгпредства в Британии.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.