Джонсон намерен рассказать министрам ЕС о деле Скрипаля

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что встретится с главами МИД стране ЕС, чтобы поделиться деталями расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, он расскажет министрам о «попытке покушения в Солсбери».

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Также Джонсон намерен встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее глава британского МИДа заявил о готовности допустить Россию к расследованию дела Скрипаля.