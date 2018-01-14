Reuters: помощник госсекретаря США по вопросам беженцев уходит в отставку

Первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Саймон Хеншоу покинет свой пост в конце этой недели, сообщает Reuters.

Государственный деятель отметил, что уход не связан с политическими решениями администрации Трампа. Он признался, что привык двигаться дальше каждые 2-3 года, и считает, что провел на своем посту достаточно времени.

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«В мире, где число беженцев и перемещенных лиц продолжает расти, я думаю, что все мы должны гордиться тем хорошим, что сделали, и той помощью, которую многим оказали», — отметил дипломат.

Ранее посол США в Панаме Джон Фили подал в отставку, потому что больше не мог преданно служить Трампу.