МИД России: США «убили» миссию по расследованию химатак в Сирии
Глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Михаил Ульянов заявил, что западные страны «усиленно пытаются создать впечатление о том, что Россия убила» совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, передает «Интерфакс».
«Это полное вранье. Последним голосовался вчера российско-китайский проект резолюции, и он предусматривал продление на целый год и усиление мандата. И семь стран во главе с США заблокировали это решение», — сказал он.
Ульянов подчеркнул, что США и другие страны могли воздержаться, дав тем самым принять решение.
«Это они убили СМР, а не мы», - добавил он.
Вместе с этим, он подчеркнул, что российская сторона готова провести консультации и приступить к поиску вариантов продления мандата СМР.
Ранее в Совфеде раскритиковали заявление Белого дома о «неуважении» России к жертвам химатак.