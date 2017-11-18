МИД России: США «убили» миссию по расследованию химатак в Сирии

Глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Михаил Ульянов заявил, что западные страны «усиленно пытаются создать впечатление о том, что Россия убила» совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, передает «Интерфакс».

«Это полное вранье. Последним голосовался вчера российско-китайский проект резолюции, и он предусматривал продление на целый год и усиление мандата. И семь стран во главе с США заблокировали это решение», — сказал он.

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Ульянов подчеркнул, что США и другие страны могли воздержаться, дав тем самым принять решение.

«Это они убили СМР, а не мы», - добавил он.

Вместе с этим, он подчеркнул, что российская сторона готова провести консультации и приступить к поиску вариантов продления мандата СМР.

Ранее в Совфеде раскритиковали заявление Белого дома о «неуважении» России к жертвам химатак.