Смена власти в Венесуэле: США готовятся свергнуть Мадуро

Власти США работают над проектом по смене власти в Венесуэле, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol. По его словам, в рамках своей стратегии Вашингтон планирует сместить нынешнего президента страны Николаса Мадуро.

В случае успеха проекта «венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы»,

заявил Помпео, добавив, что работа над реализацией инициативы уже идет: для достижения своей цели Вашингтон проводит переговоры со странами Южной и Центральной Америки и Европы.

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Госсекретарь подчеркнул, что около 50 государств на данный момент уже признали законным главой Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо. «То, что мы сделали, — это укрепили венесуэльский народ, мы ясно дали ему понять, что мир стоит на его стороне», — отметил Помпео.

По словам дипломата, США планируют придерживаться нынешней стратегии в отношении Боливарианской республики, поскольку она достаточно эффективна. Однако в свете того, что Мадуро, ответственный за «один из крупнейших гуманитарных кризисов в мировой истории», все еще находится у власти в своей стране, «еще многое предстоит сделать».

Помпео, рассуждая о власти в Венесуэле, также обратился к истории СССР. «Я помню, как бывший госсекретарь США Бейкер говорил мне, что до падения Советского Союза никто не верил, что такая стратегия работает. А потом это сработало», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Заявление американского госсекретаря уже прокомментировала пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова. Она написала на своей странице в Facebook, что

слова Помпео — это признание «в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах».

«По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России закон об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее. Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действие США по «экспорту свободы», — заявила Захарова.

Она отметила, что высказывание Помпео показывает, как США продолжают вмешиваться во внутренние дела государств, способствуя смене режимов различными способами: провокациями, государственными переворотами или мягкой силой. По ее мнению, американское руководство видит в демократии «инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры» в независимых государствах.

При этом ранее Николас Мадуро в интервью газете Washington Post отметил, что открыт к переговорам с США.

Обмен достоверной информацией поможет Вашингтону и Каракасу «создать новый тип отношений», сказал глава Венесуэлы. По его мнению, ведение диалога и двустороннее уважение приведут ко взаимному выигрышу стран, в то время как конфронтация — это путь к обоюдному проигрышу.

Мадуро также прокомментировал «провал политики Дональда Трампа» в отношении Венесуэлы, возложив ответственность за неудачу на Майка Помпео.

Серьезная напряженность между США и Венесуэлой возникла еще в прошлом январе, когда Вашингтон поддержал Хуана Гуайдо — одного из лидеров местной оппозиции, который объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Это произошло после того, как приведение к присяге Мадуро, избранного президентом с более чем 60% голосов, вызвало протесты в Боливарианской республике. В США при этом назвали выборы фиктивными, после чего Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Тем не менее, смены власти не произошло — во многом благодаря поддержке, которую Мадуро оказали Россия, Китай, Турция и ряд других держав.

5 января 2020 года истек срок полномочий Гуайдо как спикера венесуэльского парламента, на его место был назначен депутат Луис Парр, поддерживающий Мадуро. Тем не менее США продолжают считать Гуайдо легитимным главой Боливарианской республики, а в конце года в стране должны пройти новые выборы в парламент.