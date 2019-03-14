Ренессанс: в Германии заявили о правильном выборе крымчан

Большинство крымчан спустя пять лет после вхождения в состав России, как и в марте 2014 года, считают это решение правильным, пишет немецкая блог-платформа Der Globus Deutschland.

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Как указывается в заметке, пять лет назад этнические русские и местный парламент решительно поддержали отделение от Украины, прежде всего, из-за откровенно антироссийской риторики нового украинского руководства, пришедшего к власти в результате переворота и так называемого «Майдана».

В итоге 16 марта 2014 года в Крымской области тогда еще Украины был проведен референдум по определению статуса полуострова и собственно административной принадлежности полуострова. В голосовании участвовали 83,1% всех зарегистрированных избирателей, и 96,77% из них высказались за вхождение Крыма в состав России, напоминает автор материала Генри Сент-Джордж.

«Сегодня население Крыма насчитывает свыше 2,3 миллиона человек, что почти на полмиллиона больше, чем пять лет тому назад. А демография всегда является надежным индикатором отношения людей к своему окружению», — указывается в статье немецкого портала.

В тексте также обращается внимание на результаты статистических опросов, которые показывают положительное отношение граждан по всему миру к воссоединению Крыма с Россией. Так, по итогам исследования агентства TNS Global,

36% немцев и итальянцев убеждены, что Крым является именно российской территорией. Их мнение разделяет четверть опрошенных в Соединенных Штатах и Великобритании,

передает ФАН.

Также в четверг 14 марта стало известно, что представители Германии чаще других граждан Евросоюза приезжают Крым для лечения и оздоровления. Об этом на встрече с приехавшими в Крым французскими политиками заявил Алексей Черняк, председатель комитета Госсовета республики по санитарно-курортному комплексу и туризму.

В ходе встречи французские парламентарии также заявили о необходимости создания механизма для обхода антироссийских санкций. Глава делегации Тьерри Мариани отметил, что США и Евросоюз продолжают оказывать санкционное давление на Россию, которое он назвал «глупыми мерами, которые ничего не приносят».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин приедет в Крым на годовщину воссоединения полуострова с Россией. Представитель Кремля уточнил, что «рассматриваются разные варианты».

«Можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией и пятилетие этого воссоединения — это очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом Путин примет участие в соответствующих мероприятиях», — сказал Песков.

Неделей ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, запрещающий Белому дому признавать российский суверенитет над Крымом. Кроме того, документ предполагает запрет признавать российское право над воздушным пространством или территориальными водами полуострова. Законопроект был поддержан 427 депутатами палаты, против принятия инициативы проголосовал только один конгрессмен-республиканец.

Воссоединение Крыма и России в Вашингтоне должны теперь называть исключительно «аннексией». Президент США, тем не менее, имеет право сделать исключение, если это будет в интересах национальной безопасности. Чтобы «антикрымский» законопроект был принят, его должны одобрить сенат и президент США. Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно называл Крым русским, однако при этом подчеркивал, что «ни один президент США не вел такую жесткую политику относительно России» и что признавать полуостров российским он отказывается.

«Если конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчет в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле», — прокомментировал происходящее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что большинство американских законодательных актов по поводу России «принимается исключительно для внутреннего пользования».

«Ну а с названием акта — «Закон о непризнании аннексии Крыма» — нельзя не согласиться: мы тоже не признаем добровольное и легитимное возвращение Крыма в Россию в качестве аннексии»,

– указал парламентарий.

Депутат Госсовета Крыма Иван Шонус заявил, что США не стоит смешить мир своим запретом признавать суверенитет России над полуостровом. Шонус напомнил, что Крым вернулся в Россию конституционным путем, не противоречащим международному праву и уставу ООН.

В середине нынешнего месяца премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о работе над отменой международных санкций против России, которые, по мнению правящих партий в Риме, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Выступая на внешнеполитической конференции в Генуе, Конте сказал, что санкции, введенные после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, не должны становиться самоцелью. Когда его спросили, хочет ли Италия отменить рестрикции, он ответил: «Мы работаем над этим».

Летом прошлого года министр внутренних дел и заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией. При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным, передает НСН.

В ноябре 2017 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с провалом переговоров о формировании правительства Германия столкнулась с угрозой серьезного политического кризиса. Причиной этого были, в том числе, и разногласия лидеров партий относительно позиции ФРГ по Крыму.