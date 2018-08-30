Вот и дружбе конец: МИД Украины подготовил документы

МИД Украины уже подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией и в ближайшие дни предложит их руководству страны, сообщил в четверг министр иностранных дел страны Павел Климкин.

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«Документы уже подготовлены, весь пакет. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его обработали, в ближайшие дни мы внесем его формально», — сказал политик журналистам.

Таким образом, внешнеполитическое ведомство страны выполнило поручение украинского президента Петра Порошенко, который во вторник, 28 августа, потребовал как можно скорее предоставить ему соответствующие документы.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев считает, что разрыв договора о дружбе не изменит российско-украинские отношения, поскольку фактически этому документу перестали следовать после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Как напомнил эксперт, за последние четыре года ни одна из сторон ни разу не ссылалась на этот документ.

По мнению Валяева, украинские власти решили разорвать договор о дружбе в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в марте 2019 года. Киеву «необходимо подпитывать информационное пространство подобными сообщениями» о противостоянии с Россией, уверен он. Власти могут разрывать и другие старые и «уже фактически давно утратившие свою силу договора» о сотрудничестве с Россией, как это было сделано в 2015 году, когда Верховная рада приняла документ, в котором Россия называется «страной-агрессором», цитирует Валяева ФАН.

Он также отметил, что денонсация договора не скажется на России и ее гражданах, однако может причинить ущерб самим украинцам.

Если Киев разорвет договор с РФ, то у украинских граждан могут возникнуть проблемы при пересечении российско-украинской границы, а посещение Крыма вообще может стать для украинцев вне закона. Особенно это касается граждан Украины, которые приехали в России на заработки.

Напомним, что, по данным МВД РФ, в 2017 году в Россию с целью заработать приехало полмиллиона граждан Украины, при этом около 85 тыс. украинцев получили российское гражданство. В период с января по июнь 2018 года на заработки в Россию выехали около 238 700 украинцев.

«Увеличившаяся волна переселенцев из Украины в Россию после 2014 года вызвана действиями самих украинских политиков, которые своими шагами понизили уровень жизни своих граждан, разорвав торговые отношения с Россией, — говорит Валяев. — Украинские политики сначала лишили украинцев работы, а когда те поехали на заработки в Россию, то они своими запретами нагоняют их и тут. Просто невероятная настойчивость в своем стремлении сделать себе и своим людям плохо. Это выстрел в ногу».

Эксперт также добавил, что Украина сможет повысить уровень жизни своих граждан только при «нормальных торговых отношениях с Россией». В случае если этого не произойдет, республика будет вынуждена брать кредиты у западных стран, в надежде на то, что часть из них в будущем будет списана.

«Но МВФ всегда возвращает свои вложения», — резюмировал Евгений Валяев.

На заявления Киева о готовности разорвать договор о дружбе также отреагировали российские власти.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров, призвал дождаться конкретных шагов по этому вопросу. По его словам, Киев высказывает слишком много намерений, в том числе по разрыву дипотношений и прекращению транспортных отношений.

«Давайте дождемся, когда какое-то дело будет сделано», — подчеркнул Лавров.

Политик также предположил, что по мере приближения к президентским выборам на Украине в марте 2019 года о подобных планах Киев будет заявлять все чаще.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения двух государств трудно испортить, так как они находятся «в глубочайшем кризисе». По его словам, сейчас нет факторов, которые могли бы говорить о перспективах нормализации российско-украинских отношений. При этом он отметил, что даже в условиях этого «глубочайшего кризиса» предпринимать шаги, которые могут еще больше ухудшить отношения, было бы неразумно.

Российская Федерация и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он является основополагающим документом в российско-украинских отношениях, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

В договоре говорится, что Москва и Киев строят отношения друг с другом на основе «принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой». В документе также отражено обязательство не использовать территорию одного из государств в ущерб безопасности соседа. Как считают в Киеве, именно этот пункт нарушила Россия.

Срок действия договора — десять лет, до декабря 2018 года с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.