«Россия мешает»: Трамп обвинил Москву в помощи КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР «обходить» международные санкции. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Reuters.

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«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия», — считает Трамп.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры не менее трех раз поставляли топливо в КНДР в нарушение международных санкций.

18 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не применяет все санкции против КНДР.

«Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет некоторые санкции», — заявил Тиллерсон. По его словам, Россия не соблюдает санкционный режим в первую очередь в отношении поставок топлива, однако на другие области это тоже якобы распространяется.

Также Тиллерсон рассказал о последствиях санкций против КНДР, введенных международным сообществом. Власти Японии недавно задержали сотни рыболовных судов из Северной Кореи, дрейфовавших в территориальных водах Японии, рассказал госсекретарь.

«Две трети людей на этих судах умерли. Они не пытались сбежать (из КНДР — «Газета.Ru»). Те, кто не умер, хотели вернуться домой, поэтому они (японцы — «Газета.Ru») вернули их в Северную Корею. Они выяснили, что их послали зимой ловить рыбу из-за нехватки продовольствия. И их послали ловить рыбу без достаточного количества топлива, чтобы вернуться назад», — рассказал Тиллерсон.

Днем ранее он провел министерскую встречу по Северной Корее в Ванкувере. На ней

госсекретарь предупредил, что американская сторона представит свои предложения по усилению санкционного режима в отношении КНДР в том случае, если руководство страны предпримет новые провокации.

«Наши дипломаты в Нью-Йорке продолжат выступать за более жесткие санкции против КНДР, если будут последующие провокации. Цель кампании по оказанию максимального давления была и остается в том, чтобы сподвигнуть Северную Корею на значимые переговоры по денуклеаризации», — сказал Тиллерсон. Он также подчеркнул, что дипломатические усилия со стороны США всегда поддерживались «сильным и решительным военным вариантом».

12 января газета The Wall Street Journal привела слова из интервью президента США Дональда Трампа о том, что у него, вероятно, «очень хорошие» отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «У меня, вероятно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном... Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены», — заявил Трамп изданию.

Он, однако, отказался отвечать на вопрос о том, беседовал ли он с северокорейским лидером. «Я не хочу комментировать это. Я не говорю, было или не было. Я просто не хочу комментировать», — сказал американский президент. Газета отмечает, что заявления американского президента могут служить сигналом для более открытой дипломатии между Вашингтоном и Пхеньяном.

7 января президент США, который меньше года назад говорил о возможности полного уничтожения Северной Кореи, заявил о готовности созвониться с Ким Чен Ыном. «Абсолютно, я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим», — сказал Трамп, подчеркнув, что для этого потребуются определенные условия.

Также президент США не стал скромничать, отметив, что «дипломатический прорыв» в северокорейской проблеме является его заслугой. «Если что-то выйдет из этих переговоров, то это была бы очень важная вещь для всего человечества, это была бы важная вещь для всего мира», — добавил Трамп.

Трамп говорил о первых за два года прямых переговорах, которые Северная и Южная Корея провели 9 января.

В пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны начались переговоры о возможностях улучшения отношений между Пхеньяном и Сеулом. Делегацию Южной Кореи возглавил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, делегацию КНДР возглавляет председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Представители Республики Корея на переговорах с представителями КНДР предложили организовать в феврале мероприятие по воссоединению разделенных членов семей из двух стран. Сеул пообещал смягчить санкции в отношении северного соседа для обеспечения участия северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.