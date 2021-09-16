Принц Чарльз в компании двух телезвезд будет бороться против пищевых отходов

Британский принц Чарльз объединился с известным шеф-поваром Джейми Оливером и телеведущим, фермером и зоозащитником Джимми Доэрти в войне против пищевых отходов, пишет Daily Mirror.

По данным издания, принц Чарльз подготовил эксклюзивную статью в связи с тем, что он запускает новую программу по обучению школьников. Он расскажет, как экологично готовить и свести к минимуму неразумные траты пищи.

Новый фонд принца носит название «Еда для будущего» («Food For The Future»). В годовой пилотной программе будут участвовать ученики средних школ. Они под руководством экспертов получат практический опыт выращивания фруктов и овощей и ведения сельского хозяйства, посетят предприятия пищевой промышленности и научатся готовить здоровую пищу из местных продуктов.

«Цель состоит в том, чтобы дать им всестороннее представление о том, как работает наша продовольственная система, и открыть альтернативные подходы, которые лучше подходят — для природы, людей и планеты. Я очень хочу, чтобы это произошло, потому что меня больше всего беспокоит будущее молодых людей», — заявил Чарльз.

Ранее Джейми Оливер рассказал, почему не смотрит кулинарные программы по телевизору.