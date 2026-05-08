Маркировка «China Owner & Crew» не помогла: в Ормузском проливе атакован китайский танкер

В Ормузском проливе впервые с начала боевых действий вокруг Ирана был атакован китайский танкер. После обстрела на борту произошел пожар. Кто атаковал судно, неизвестно. Пекин, остающийся крупнейшим покупателем иранской нефти, призывает Тегеран обеспечить безопасность прохода через пролив.

В начале недели в Ормузском проливе впервые с начала ближневосточного конфликта был атакован китайский нефтяной танкер, сообщили в четверг китайское издание Caixin и агентство Reuters со ссылкой на источники.

На борту судна была нанесена надпись «China Owner & Crew» («Китайские владелец и экипаж» — англ.). После обстрела на палубе танкера произошел пожар. Информации о пострадавших среди членов экипажа не поступало.

Кто именно нанес удар по судну, пока неизвестно.

Reuters сообщает, что атакованным судном, предположительно, был танкер JV Innovation под флагом Маршалловых островов, предназначенный для перевозки нефтепродуктов и химических веществ. По информации агентства, 4 мая экипаж передал находившимся поблизости судам сигнал о возгорании на палубе.

Инцидент произошел в Персидском заливе у побережья ОАЭ неподалеку от порта Мина-Сакр.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Судоходство через Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировых поставок нефти и газа, оказалось практически парализовано после начала конфликта вокруг Ирана 28 февраля. После ударов США и Израиля Тегеран объявил о блокировке пролива.

В конце марта иранские власти разрешили проход судам дружественных государств, включая Китай и Россию. КНР остается крупнейшим покупателем иранской нефти. По данным СМИ на начало весны, после начала американской военной операции Китай получил из Ирана не менее 11 млн баррелей сырой нефти . При этом поставки осуществлялись именно через Ормузский пролив, закрытый для большинства других танкеров.

Пекин при этом публично призывает Тегеран обеспечить безопасность судоходства в регионе. На этой неделе глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Ван И. Китайская сторона заявила о надежде на сохранение безопасного прохода через Ормузский пролив и дипломатическое урегулирование конфликта между Ираном и США.

Предыдущий инцидент с китайским танкером

В середине апреля один из китайских танкеров уже нарушал объявленную президентом США Дональдом Трампом морскую блокаду иранских портов. Нефтехимовоз Rich Starry под флагом Малави, принадлежащий китайской Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, 14 апреля прошел через Ормузский пролив и направился в порт Сохар в Омане.

Как сообщал Reuters, судно перевозило около 250 тыс. баррелей метанола, загруженного в ОАЭ, а большая часть экипажа состояла из граждан КНР. Bloomberg ранее писал, что и танкер, и его владелец находятся под американскими санкциями с 2023 года за содействие Ирану в обходе ограничений на экспорт энергоресурсов.