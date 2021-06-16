Трюдо сел на карантин в трехзвездочном отеле

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канадская делегация, которая участвовала в саммитах G7 и НАТО, будет находиться на карантине в трехзвездочном отеле до получения результатов теста на коронавирус. Об этом передает CTV News.

По имеющейся информации, отель расположен рядом с Оттавой. Делегация пробудет здесь около трех дней, после этого она будет обязана 11 дней находиться на домашнем карантине.

Действующие правила в Канаде требуют от всех въезжающих отрицательного теста на коронавирус, а также самоизоляции с последующим карантином. В стране коронавирусом заразились 1 411 652 человека, из которых 1 370 779 выздоровели, еще 25 943 погибли.

Ранее Трюдо извинился перед итальянской общиной, проживающей в стране, за интернирование их предков во время Второй мировой войны.