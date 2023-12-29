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Азбука Брайля: изобретение слепого сына сапожника

Международный шрифт для незрячих изобрел в 1824 году сын французского сапожника Луи Брайль. В три года он поранился в отцовской мастерской и полностью ослеп. Подростком Луи узнал про «ночную азбуку» французских военных — они придумали шифровать донесения дырочками в картоне, чтобы ночью их можно было читать на ощупь. В 15 лет на основе «ночной азбуки» Брайль разработал азбуку для невидящих.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Он показал ее Парижскому институту для слепых детей, где сам учился и работал, но там новинку сперва сочли неудобной и отказались от нее. Во Франции уже пользовались шрифтом Валентина Гаюи — по нему буквы печатают крупно и рельефно, а незрячие запоминают их очертания. Читать и писать таким способом сложнее, а главное, набранные так книги получались очень дорогими.
Система Брайля принципиально иная — тут нет привычных букв, текст шифруется выпуклыми точками.

В итоге под давлением самих незрячих, которые оценили преимущества новой системы, шрифт Брайля получил широкое распространение. Первую книгу им напечатали в 1837 году, это была история Франции.

Сейчас азбука Брайля признана самым удобной из подобных, ее используют по всему миру. В СССР издание книг по системе Брайля началось в 1924 году с собрания сочинений Владимира Ленина.

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