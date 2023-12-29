Азбука Брайля: изобретение слепого сына сапожника
Он показал ее Парижскому институту для слепых детей, где сам учился и работал, но там новинку сперва сочли неудобной и отказались от нее. Во Франции уже пользовались шрифтом Валентина Гаюи — по нему буквы печатают крупно и рельефно, а незрячие запоминают их очертания. Читать и писать таким способом сложнее, а главное, набранные так книги получались очень дорогими.
Система Брайля принципиально иная — тут нет привычных букв, текст шифруется выпуклыми точками.
В итоге под давлением самих незрячих, которые оценили преимущества новой системы, шрифт Брайля получил широкое распространение. Первую книгу им напечатали в 1837 году, это была история Франции.
Сейчас азбука Брайля признана самым удобной из подобных, ее используют по всему миру. В СССР издание книг по системе Брайля началось в 1924 году с собрания сочинений Владимира Ленина.