Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество
ТВЗ

16 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Календарь на 16 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей
saffstudio/Shutterstock/FOTODOM

16 июля в мире отмечают День змеи, а в России — День ипотеки. В детских лагерях устраивают водные игры в честь Дня Нептуна. В швейцарском городе Вербье стартует один из крупнейших в мире фестивалей классической музыки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 16 июляЧто отмечают в разных странах 16 июляРелигиозные праздники 16 июляНародные праздники 16 июляПриметы: что можно и что нельзя делать 16 июляЛунный календарь 16 июляКакие исторические события произошли 16 июляКто родился 16 июля



Что отмечают в России и мире 16 июляЧто отмечают в разных странах 16 июляРелигиозные праздники 16 июляНародные праздники 16 июляПриметы: что можно и что нельзя делать 16 июляЛунный календарь 16 июляКакие исторические события произошли 16 июляКто родился 16 июля


Что отмечают в России и мире 16 июля

* День Нептуна в детских лагерях в России

16 июля наступает вторая половина лета. В этот день в детских лагерях отмечают праздник Нептуна. Эта шуточная дата связана со старинной морской традицией. При пересечении экватора моряки посвящали новичков в профессию, окуная их в море: так салаги становились морскими волками и «сынами Нептуна». В СССР праздник обрел новую жизнь как массовое летнее развлечение в пионерских лагерях. На «экваторе» лета среди вожатых лагеря выбирается Нептун и его помощники, а затем начинается костюмированное шествие и игры с водой.

Танец русалок на празднике Нептуна в лагере «Артек», 1970 год
Валерий Шустов/РИА Новости

* День ипотеки в России

16 июля 1998 года был принят Федеральный закон№ 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». С тех пор этот инструмент дал возможность огромному количеству семей обрести собственное жилье. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), к началу 2026 года порядка 11 млн россиян имели жилищные кредиты. Многие их оформили в последние годы, пользуясь льготными программами. Но сейчас льготная ипотека стала более адресной: выдвигаются детальные требования по составу семьи, месту проживания или типу занятости.

* Международный день змеи

Этот неофициальный праздник появился по инициативе экологов. Его цель — развенчать популярные стереотипы о змеях и рассказать об их важной роли в природе. У рептилий в культуре сложился неблаговидный образ: их боятся, считают бесполезными и стараются избегать контакта. Несмотря на пугающую репутацию, большинство видов не представляют опасности для человека и нападают только при угрозе. Кроме того, змеи помогают регулировать численность грызунов, которые уничтожают урожай и переносят болезни. В России обитает около 60 видов змей, из которых опасны для человека лишь 11.

* Дeнь cиндpoмa лeкapcтвeннoй гипepчувcтвитeльнocти

Синдром лекарственной гиперчувствительностиDRESS-синдром — это тяжелая, потенциально жизнеугрожающая реакция организма на прием некоторых лекарственных препаратов. Он может проявиться как сразу после приема медикаментов, так и спустя несколько недель. Среди наиболее распространенных симптомов синдрома — высокая температура тела, сыпь, поражение печени, почек, анафилактический шок. Важно сразу же отменить препарат, который вызвал реакцию, и обратиться к врачу.

Необычные праздники 16 июля

День вкусной еды. Этот неофициальный праздник популярен среди гурманов по всему миру. Побалуйте себя блюдом из ресторана или освойте необычный рецепт самостоятельно.

День благодарности морской свинке. По некоторым данным, это ласковое животное человек одомашнил еще в V веке до н.э. Морские свинки отличаются великолепным аппетитом и легко уживаются с кошками и собаками.

День рисования на асфальте. Отличный повод взять в руки мелки и создать на асфальте красивую историю.

Что отмечают в разных странах 16 июля

День духовной любви (Гергетоба) — Грузия. Этот праздник утвердила Грузинская православная церковь в 1980 году. На фоне массовой погони за материальными благами люди стали забывать о духовности. Епископ Илия II предложил ввести дату, которая напомнит людям о Боге. Так родился День духовной любви. 16 июля принято проводить в храме, уделять время молитвам и добрым делам и примиряться с недругами.

Фестиваль в Вербье — Швейцария. Масштабный фестиваль классической музыки каждое лето проходит с 16 июля по 2 августа в горном городке Вербье. Миссия мероприятия — создать сообщество для обмена опытом между великими мастерами и молодыми артистами со всего мира. В этом году гостей ждут богатые академические и оркестровые программы.

Фестиваль в Вербье, Швейцария
Verbier 4Vallées

Праздник в честь Девы Кармен — Перу. Один из самых известных религиозных праздников страны проходит в городе Пуакартамбо. В честь Девы Кармен де Чинча, почитаемого католического образа Девы Марии, устраивают красочные шествия, костюмированные представления, концерты и фейерверки. В Перу ее считают покровительницей метисов — потомков смешанных браков индейцев и европейцев.

Праздник в честь Девы Кармен в Паукартамбо, Перу
Lina chero Photography/Shutterstock/FOTODOM

Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» — Белоруссия. 16 июля в рамках XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске стартует фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». В этом году в мероприятии примут участие более тысячи человек из Белоруссии, России и других стран ближнего зарубежья. Гостей ждут театральные представления, танцевальные шоу, концерты.

Религиозные праздники 16 июля

* День памяти перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси

Святитель Филипп в миру носил имя Федор Колычев и происходил из знатного боярского рода. В XVI веке он отказался от придворной карьеры и посвятил жизнь служению в Соловецком монастыре, где прошел путь от монаха до настоятеля. В 1566 году он был избран митрополитом Московским.

Во время правления Ивана Грозного Филипп открыто выступал против жестокостей опричнины и отказался поддерживать царские расправы. Это привело к конфликту с государем: митрополита обвинили в неповиновении, лишили сана и отправили в ссылку. В 1569 году он был убит в заточении одним из приближенных царя — Малютой Скуратовым. Позже Филипп был причислен к лику святых, а день перенесения его мощей отмечается Русской православной церковью.

* День памяти преподобных Анатолия и Анатолия, затворников Печерских

В разное время эти преподобные подвизались в Киево-Печерской лавре. Оба были затворниками Печерскими, но один жил в XII веке и был погребен в Ближних пещерах, а другой — в XIII веке и был погребен в Дальних. Они пользовались большим уважением, были известны своим добрым сердцем, состраданием, заботой о ближних.

Читайте также
Православный календарь на 2026 год: праздники, посты, дни поминовения по месяцам

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники 16 июля

* Мокий и Марк, Стожары

В этот день на Руси вспоминали мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру в III веке. В народном календаре 16 июля считалось днем, когда не стоит начинать важных дел: верили, что новые начинания могут оказаться неудачными. В этот период крестьяне продолжали сенокос и другие летние работы.

Еще одно народное название праздника — Стожары. Так в народе называли скопление Плеяды в созвездии Тельца. Считалось, что их свет льется из окошек, которые отворяют на небесах ангелы. Появлению Стожар на небе особенно радовались охотники: это предвещало богатую добычу.

Именины 16 июля

* Александр,
* Анатолий,
* Антон,
* Василий,
* Георгий,
* Герасим,
* Иван,
* Константин,
* Марк,
* Филипп.

Приметы: что можно и что нельзя делать 16 июля

Приметы о погоде

В воздухе вьется много мошек — ближайшие дни будут теплыми.

В колодцах начал снижаться уровень воды — конец июля будет сухим и жарким.

Пауки выбрались на солнышко и активно плетут новые сети — погода будет солнечной.

Бабочки спрятались — скоро начнется ливень.

На деревьях сидит много улиток — ждать дождя.

Лошади в стойлах фыркают и ржут — день будет душный, с дождями.

Собаки улеглись на дороге и валяются в пыли — к плохой погоде.

Вечером небо затянули кучевые облака — погода испортится.

Что можно делать 16 июля

* Заниматься работой в поле, саду, огороде.
* Ходить на охоту и рыбачить.
* Гулять на свежем воздухе.
* Любоваться ночным небом.
* Делать заготовки на зиму.
* Печь сдобу с маковой начинкой.
* Ходить в храм и просить помощи у Мокия и Марка.

Что нельзя делать 16 июля

* Начинать новые дела и проекты — считается, что удача в этот день не гарантирована.
* Совершать крупные покупки — потом может возникнуть потребность в деньгах.
* Отказывать в помощи нуждающимся.
* Сквернословить и сплетничать, обижать окружающих словом и делом — плохие поступки всегда возвращаются.
* Переезжать — лучше этот важный этап отложить на потом.
* Отправляться в дальнюю дорогу — верили, что в этот день путников могут ждать неприятности.

Лунный календарь 16 июля

Фаза Луны: растущая, 3-й лунный день. Луна в знаке зодиака Лев.

По мнению эзотериков, этот день отличается мощной, агрессивной энергетикой. Он хорошо подходит для воплощения в жизнь заранее составленных планов. Будьте готовы к возможным конфликтам и противодействию со стороны недоброжелателей. Если твердо следовать намеченной цели — все получится.

Работу по дому лучше сократить до минимума. День хорошо подходит для отдыха и переосмысления своей жизни. Также сегодня можно провести время с друзьями, перезагрузиться на природе.

Путешествия и командировки астрологи рекомендуют перенести на потом. Аккуратней надо быть и в плане активного отдыха: велика вероятность травм.

16 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Они — идеальные, заботливые родители, любят проводить время дома, отличаются преданностью и тонкой натурой.

Какие исторические события произошли 16 июля

* 622 год — начало летосчисления по исламскому календарю.
* 1439 год — в связи с эпидемией чумы в Англии король Генрих VI запретил поцелуи.
* 1643 год — голландский мореплаватель Маартен Де Фриз первым высадился на острове, который впоследствии получил название Сахалин.
* 1867 год — француз Жозеф Монье, бывший садовник, запатентовал армированный бетон. Сегодня это важнейший строительный материал для создания высоток.
* 1925 год — в свой первый полет отправился дирижабль «Московский химик-резинщик», спроектированный в КБ прославленного авиаконструктора Андрея Туполева.
* 1932 год — столицу Донецкой области перенесли из Артемовска в Сталино, который со временем переименовали в Донецк.
* 1951 год — вышла в свет знаменитая повесть Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
* 1965 год — тоннель под Монбланом связал Францию и Италию.
* 1979 годСаддам Хуссейн стал президентом Ирака.
* 1999 год — в авиакатастрофе погиб Джон Кеннеди — младший, сын убитого президента США Джона Кеннеди.

Дирижабль «Московский химик-резинщик»
Авиару.рф

Кто родился 16 июля

* В 1872 году родился Руаль Амундсен — норвежский полярный исследователь, путешественник и первооткрыватель.
* В 1885 году родился Николай Коновалов — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
* В 1902 году родился Александр Лурия — советский психолог, один из основателей нейропсихологии.
* В 1907 году родилась Барбара Стэнвик — американская актриса, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Оскар».
* В 1921 году родился Ги Лярош — французский кутюрье.
* В 1928 году родился Роберт Шекли — американский писатель-фантаст.
* В 1932 году родился Олег Протопопов — советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.

Кто скончался 16 июля

В 1990 году умер Валентин Пикуль — советский писатель, автор популярных исторических романов.
В 2007 году умер Михаил Кононов — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.
В 2012 году умер Джон Лорд — британский музыкант и композитор, участник классического состава Deep Purple.
В 2014 году умерла Маргарита Суворова — эстрадная певица, народная артистка России.
В 2025 году умер Юрий Кара — советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, актер.

Кто отмечает дни рождения 16 июля

* 73 года исполняется Павлу Глобе — советскому и российскому астрологу.
* 64 года исполняется Григорию Лепсу — певцу, музыканту, заслуженному артисту России.
* 59 лет исполняется Уиллу Ферреллу — американскому комедийному актеру.
* 58 лет исполняется Леониду Агутину — эстрадному певцу, композитору, заслуженному артисту России.
* 35 лет исполняется Александре Шипп — американской актрисе, известной по роли Шторм в нескольких частях «Людей Икс».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!