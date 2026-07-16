16 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

16 июля в мире отмечают День змеи, а в России — День ипотеки. В детских лагерях устраивают водные игры в честь Дня Нептуна. В швейцарском городе Вербье стартует один из крупнейших в мире фестивалей классической музыки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 16 июля

* День Нептуна в детских лагерях в России

16 июля наступает вторая половина лета. В этот день в детских лагерях отмечают праздник Нептуна. Эта шуточная дата связана со старинной морской традицией. При пересечении экватора моряки посвящали новичков в профессию, окуная их в море: так салаги становились морскими волками и «сынами Нептуна». В СССР праздник обрел новую жизнь как массовое летнее развлечение в пионерских лагерях. На «экваторе» лета среди вожатых лагеря выбирается Нептун и его помощники, а затем начинается костюмированное шествие и игры с водой.

Танец русалок на празднике Нептуна в лагере «Артек», 1970 год Валерий Шустов/РИА Новости

* День ипотеки в России

16 июля 1998 года был принят Федеральный закон№ 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». С тех пор этот инструмент дал возможность огромному количеству семей обрести собственное жилье. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), к началу 2026 года порядка 11 млн россиян имели жилищные кредиты. Многие их оформили в последние годы, пользуясь льготными программами. Но сейчас льготная ипотека стала более адресной: выдвигаются детальные требования по составу семьи, месту проживания или типу занятости.

* Международный день змеи

Этот неофициальный праздник появился по инициативе экологов. Его цель — развенчать популярные стереотипы о змеях и рассказать об их важной роли в природе. У рептилий в культуре сложился неблаговидный образ: их боятся, считают бесполезными и стараются избегать контакта. Несмотря на пугающую репутацию, большинство видов не представляют опасности для человека и нападают только при угрозе. Кроме того, змеи помогают регулировать численность грызунов, которые уничтожают урожай и переносят болезни. В России обитает около 60 видов змей, из которых опасны для человека лишь 11.

* Дeнь cиндpoмa лeкapcтвeннoй гипepчувcтвитeльнocти

Синдром лекарственной гиперчувствительностиDRESS-синдром — это тяжелая, потенциально жизнеугрожающая реакция организма на прием некоторых лекарственных препаратов. Он может проявиться как сразу после приема медикаментов, так и спустя несколько недель. Среди наиболее распространенных симптомов синдрома — высокая температура тела, сыпь, поражение печени, почек, анафилактический шок. Важно сразу же отменить препарат, который вызвал реакцию, и обратиться к врачу.

Необычные праздники 16 июля • День вкусной еды. Этот неофициальный праздник популярен среди гурманов по всему миру. Побалуйте себя блюдом из ресторана или освойте необычный рецепт самостоятельно. • День благодарности морской свинке. По некоторым данным, это ласковое животное человек одомашнил еще в V веке до н.э. Морские свинки отличаются великолепным аппетитом и легко уживаются с кошками и собаками. • День рисования на асфальте. Отличный повод взять в руки мелки и создать на асфальте красивую историю.

Что отмечают в разных странах 16 июля

День духовной любви (Гергетоба) — Грузия. Этот праздник утвердила Грузинская православная церковь в 1980 году. На фоне массовой погони за материальными благами люди стали забывать о духовности. Епископ Илия II предложил ввести дату, которая напомнит людям о Боге. Так родился День духовной любви. 16 июля принято проводить в храме, уделять время молитвам и добрым делам и примиряться с недругами.

Фестиваль в Вербье — Швейцария. Масштабный фестиваль классической музыки каждое лето проходит с 16 июля по 2 августа в горном городке Вербье. Миссия мероприятия — создать сообщество для обмена опытом между великими мастерами и молодыми артистами со всего мира. В этом году гостей ждут богатые академические и оркестровые программы.

Фестиваль в Вербье, Швейцария Verbier 4Vallées

Праздник в честь Девы Кармен — Перу. Один из самых известных религиозных праздников страны проходит в городе Пуакартамбо. В честь Девы Кармен де Чинча, почитаемого католического образа Девы Марии, устраивают красочные шествия, костюмированные представления, концерты и фейерверки. В Перу ее считают покровительницей метисов — потомков смешанных браков индейцев и европейцев.

Праздник в честь Девы Кармен в Паукартамбо, Перу Lina chero Photography/Shutterstock/FOTODOM

Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» — Белоруссия. 16 июля в рамках XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске стартует фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». В этом году в мероприятии примут участие более тысячи человек из Белоруссии, России и других стран ближнего зарубежья. Гостей ждут театральные представления, танцевальные шоу, концерты.

Религиозные праздники 16 июля

* День памяти перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси

Святитель Филипп в миру носил имя Федор Колычев и происходил из знатного боярского рода. В XVI веке он отказался от придворной карьеры и посвятил жизнь служению в Соловецком монастыре, где прошел путь от монаха до настоятеля. В 1566 году он был избран митрополитом Московским.

Во время правления Ивана Грозного Филипп открыто выступал против жестокостей опричнины и отказался поддерживать царские расправы. Это привело к конфликту с государем: митрополита обвинили в неповиновении, лишили сана и отправили в ссылку. В 1569 году он был убит в заточении одним из приближенных царя — Малютой Скуратовым. Позже Филипп был причислен к лику святых, а день перенесения его мощей отмечается Русской православной церковью.

* День памяти преподобных Анатолия и Анатолия, затворников Печерских

В разное время эти преподобные подвизались в Киево-Печерской лавре. Оба были затворниками Печерскими, но один жил в XII веке и был погребен в Ближних пещерах, а другой — в XIII веке и был погребен в Дальних. Они пользовались большим уважением, были известны своим добрым сердцем, состраданием, заботой о ближних.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники 16 июля

* Мокий и Марк, Стожары

В этот день на Руси вспоминали мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру в III веке. В народном календаре 16 июля считалось днем, когда не стоит начинать важных дел: верили, что новые начинания могут оказаться неудачными. В этот период крестьяне продолжали сенокос и другие летние работы.

Еще одно народное название праздника — Стожары. Так в народе называли скопление Плеяды в созвездии Тельца. Считалось, что их свет льется из окошек, которые отворяют на небесах ангелы. Появлению Стожар на небе особенно радовались охотники: это предвещало богатую добычу.

Именины 16 июля

* Александр,

* Анатолий,

* Антон,

* Василий,

* Георгий,

* Герасим,

* Иван,

* Константин,

* Марк,

* Филипп.

Приметы: что можно и что нельзя делать 16 июля

Приметы о погоде

В воздухе вьется много мошек — ближайшие дни будут теплыми.

В колодцах начал снижаться уровень воды — конец июля будет сухим и жарким.

Пауки выбрались на солнышко и активно плетут новые сети — погода будет солнечной.

Бабочки спрятались — скоро начнется ливень.

На деревьях сидит много улиток — ждать дождя.

Лошади в стойлах фыркают и ржут — день будет душный, с дождями.

Собаки улеглись на дороге и валяются в пыли — к плохой погоде.

Вечером небо затянули кучевые облака — погода испортится.

Что можно делать 16 июля

* Заниматься работой в поле, саду, огороде.

* Ходить на охоту и рыбачить.

* Гулять на свежем воздухе.

* Любоваться ночным небом.

* Делать заготовки на зиму.

* Печь сдобу с маковой начинкой.

* Ходить в храм и просить помощи у Мокия и Марка.

Что нельзя делать 16 июля

* Начинать новые дела и проекты — считается, что удача в этот день не гарантирована.

* Совершать крупные покупки — потом может возникнуть потребность в деньгах.

* Отказывать в помощи нуждающимся.

* Сквернословить и сплетничать, обижать окружающих словом и делом — плохие поступки всегда возвращаются.

* Переезжать — лучше этот важный этап отложить на потом.

* Отправляться в дальнюю дорогу — верили, что в этот день путников могут ждать неприятности.

Лунный календарь 16 июля

Фаза Луны: растущая, 3-й лунный день. Луна в знаке зодиака Лев.

По мнению эзотериков, этот день отличается мощной, агрессивной энергетикой. Он хорошо подходит для воплощения в жизнь заранее составленных планов. Будьте готовы к возможным конфликтам и противодействию со стороны недоброжелателей. Если твердо следовать намеченной цели — все получится.

Работу по дому лучше сократить до минимума. День хорошо подходит для отдыха и переосмысления своей жизни. Также сегодня можно провести время с друзьями, перезагрузиться на природе.

Путешествия и командировки астрологи рекомендуют перенести на потом. Аккуратней надо быть и в плане активного отдыха: велика вероятность травм.

16 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Они — идеальные, заботливые родители, любят проводить время дома, отличаются преданностью и тонкой натурой.

Какие исторические события произошли 16 июля

* 622 год — начало летосчисления по исламскому календарю.

* 1439 год — в связи с эпидемией чумы в Англии король Генрих VI запретил поцелуи.

* 1643 год — голландский мореплаватель Маартен Де Фриз первым высадился на острове, который впоследствии получил название Сахалин.

* 1867 год — француз Жозеф Монье, бывший садовник, запатентовал армированный бетон. Сегодня это важнейший строительный материал для создания высоток.

* 1925 год — в свой первый полет отправился дирижабль «Московский химик-резинщик», спроектированный в КБ прославленного авиаконструктора Андрея Туполева.

* 1932 год — столицу Донецкой области перенесли из Артемовска в Сталино, который со временем переименовали в Донецк.

* 1951 год — вышла в свет знаменитая повесть Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

* 1965 год — тоннель под Монбланом связал Францию и Италию.

* 1979 год — Саддам Хуссейн стал президентом Ирака.

* 1999 год — в авиакатастрофе погиб Джон Кеннеди — младший, сын убитого президента США Джона Кеннеди.

Дирижабль «Московский химик-резинщик» Авиару.рф

Кто родился 16 июля

* В 1872 году родился Руаль Амундсен — норвежский полярный исследователь, путешественник и первооткрыватель.

* В 1885 году родился Николай Коновалов — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

* В 1902 году родился Александр Лурия — советский психолог, один из основателей нейропсихологии.

* В 1907 году родилась Барбара Стэнвик — американская актриса, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Оскар».

* В 1921 году родился Ги Лярош — французский кутюрье.

* В 1928 году родился Роберт Шекли — американский писатель-фантаст.

* В 1932 году родился Олег Протопопов — советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.

Кто скончался 16 июля • В 1990 году умер Валентин Пикуль — советский писатель, автор популярных исторических романов.

• В 2007 году умер Михаил Кононов — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

• В 2012 году умер Джон Лорд — британский музыкант и композитор, участник классического состава Deep Purple.

• В 2014 году умерла Маргарита Суворова — эстрадная певица, народная артистка России.

• В 2025 году умер Юрий Кара — советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, актер.

Кто отмечает дни рождения 16 июля

* 73 года исполняется Павлу Глобе — советскому и российскому астрологу.

* 64 года исполняется Григорию Лепсу — певцу, музыканту, заслуженному артисту России.

* 59 лет исполняется Уиллу Ферреллу — американскому комедийному актеру.

* 58 лет исполняется Леониду Агутину — эстрадному певцу, композитору, заслуженному артисту России.

* 35 лет исполняется Александре Шипп — американской актрисе, известной по роли Шторм в нескольких частях «Людей Икс».