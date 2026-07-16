ЕС не смог принять новые санкции против России. При чем здесь греческий миллиардер и его газовозы?

ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России из-за возражений Греции и Австрии. Афины выступили против запрета на перевозку российского СПГ в третьи страны, опасаясь последствий для компании миллиардера Георгия Прокопиу. Вена, в свою очередь, потребовала решить вопрос с потерями Raiffeisen.

Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Одной из причин стали возражения Греции против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа в третьи страны, пишет Financial Times.

По данным издания, Афины опасаются последствий ограничений для судоходной компании Dynagas, принадлежащей миллиардеру Георгию Прокопиу. Еще одним спорным вопросом стали требования Австрии, связанные с Raiffeisen Bank International.

Газовозы встали поперек санкций

Постпред Греции при ЕС на встрече с коллегами заявил, что предложенные ограничения «погубят» Dynagas, пишет Financial Times. Издание со ссылкой на четыре источника уточняет, что . Двое из них утверждают, что дипломат прямо назвал защиту компании причиной, по которой Афины не могут поддержать пакет.

Dynagas эксплуатирует 27 газовозов, следует из данных морского информационного портала Equasis. В состав флота входят суда ледового класса Arc7, предназначенные для работы в арктических водах и перевозки СПГ с завода «Ямал СПГ». По подсчетам издания, Dynagas управляет примерно третью таких газовозов.

Суда Arc7 способны самостоятельно проходить через лед и обеспечивать круглогодичные поставки с расположенного за Полярным кругом терминала. Стоимость одного такого газовоза может достигать $300 млн. Афины утверждают, что из-за своей специализации суда не смогут полноценно работать на других маршрутах. В случае введения ограничений Dynagas, по версии греческой стороны, придется продать их покупателям из стран, которые не присоединились к западным санкциям.

С начала 2025 года 11 судов Dynagas перевезли более 10 млн тонн российского СПГ, подсчитала Financial Times на основе данных аналитической компании Kpler. За это время газовозы выполнили 144 рейса.

Предлагаемые меры отличаются от уже действующего запрета на импорт российского СПГ в страны Евросоюза. Согласно принятому в октябре 2025 года 19-му пакету санкций, поставки по краткосрочным контрактам запрещены с апреля 2026 года, а по долгосрочным соглашениям должны прекратиться с 1 января 2027 года. Новая инициатива касается транспортировки российского газа в государства, не входящие в ЕС.

Кто такой Георгий Прокопиу

Георгий Прокопиу — один из крупнейших греческих судовладельцев. Ему принадлежат Dynagas Holding, нефтетанкерная компания Dynacom и оператор сухогрузов Sea Traders. Кроме того, бизнесмену принадлежит 43% акций зарегистрированной в США публичной компании Dynagas LNG Partners. Forbes оценивает состояние Прокопиу и его семьи в $4,7 млрд.

Dynagas специализируется на морской перевозке СПГ, в том числе с российского арктического завода «Ямал СПГ». Проект контролирует российский «Новатэк», доли в нем также принадлежат китайской CNPC и французской TotalEnergies.

Другой бизнес Прокопиу, компания Dynacom, перевозит российскую нефть. По подсчетам Financial Times, с июля 2023 года она получила от таких перевозок не менее $915 млн — больше, чем любая другая греческая судоходная компания.

Совокупная выручка греческих судовладельцев от транспортировки российской нефти за три года составила не менее $3,8 млрд. В мае 2026 года принадлежащие им танкеры обеспечили почти 15% российского морского нефтяного экспорта. Эти операции не нарушают санкционный режим при условии, что перевозимая нефть была куплена по цене ниже установленного потолка.