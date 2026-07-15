«Путь ядерного террора». Главный инженер ЗАЭС погиб при ударе украинского дрона

Беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль Запорожской АЭС, в котором находился главный инженер станции Александр Яковлев. В результате удара специалист, отвечавший за реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, погиб вместе с водителем. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия Киева: он подчеркнул, что нанесение ударов по ЗАЭС создает серьезную угрозу ядерной безопасности.

Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате атаки украинского беспилотника, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», — отметил он.

Лихачев подчеркнул, что Яковлев посвятил атомной энергетике всю свою жизнь и «погиб, по сути, на боевом посту».

По словам главы «Росатома», трагедия произошла в результате «прямого поощрения западными странами действий Киева по наращиванию террористических актов» — только за последние два месяца были убиты 13 человек и ранены 48. Это создает «реальную угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы» , предупредил он.

«Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — «Газета.Ru») оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», — сказал Лихачев.

Политическое руководство страны проинформировано, добавил глава «Росатома».

Пресс-служба ЗАЭС в своем заявлении назвала убийство атомщика «преступлением, которому невозможно найти оправдание». «Это посягательство не только на человеческую жизнь, но и на сам принцип безопасности ядерных объектов, который всегда должен оставаться вне политики и насилия», — говорится в публикации.

Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию станции. Мэр Энергодара — города-спутника ЗАЭС — Максим Пухов сообщил, что главный инженер держал под контролем реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива . «Не давал радиационной угрозе нависнуть над Россией, Украиной, Европой и миром», — добавил он.

Крупнейшая АЭС в Европе Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе и девятая по величине в мире, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года, реакторы находятся в режиме холодного останова. Объекты станции находятся в собственности России. Станция и ее окрестности неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских войск. В декабре 2025 года ЗАЭС завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций. На станции на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

«Гросси обязан разглядеть»

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обязан «разглядеть» преступление Киева после гибели главного инженера ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — отметила она в своем Telegram-канале.

МИД России в официальном заявлении назвал убийство Яковлева «очередной попыткой создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников» . Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев «строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на РФ, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия».

«Высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо. На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», — говорится в заявлении.

Москва будет и впредь руководствоваться целями и задачами защиты ЗАЭС от нападений Украины в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами, резюмировали в МИД РФ.

Немногим позже МАГАТЭ выпустило краткое заявление Гросси в социальной сети Х. Руководитель агентства призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал .

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности», — говорится в публикации.

Реакция на произошедшее со стороны ядерных держав станет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, «на которую нацелен Киев», считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

« Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора . Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе», — подчеркнул он.

Действия ВСУ показывают, что они стараются изо всех сил, чтобы Запорожская АЭС не работала, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя гибель главного инженера станции.

«Противник изо всех сил старается, чтобы наша атомная станция не работала, чтобы люди покидали рабочие места. Он бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам, по социальной инфраструктуре», — отметил он.

Балицкий рассказал, что ВСУ применяют БПЛА в «беспрецедентных масштабах», большинство уничтожается, однако «часть из них долетает».