Месси обновил исторический рекорд и вытащил Аргентину в финал ЧМ-2026

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026

Аргентина проигрывала до 85-й минуты, но сумела одержать волевую победу над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026. Лионель Месси отдал две голевых передачи и обновил собственный рекорд по числу ассистов на чемпионатах мира. Голами в составе сборной Аргентины отличились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, за Англию забил Энтони Гордон. Аргентина сыграет в финале ЧМ-2026 против Испании, а Англия сразится с Францией в матче за третье место.

Аргентинцы назвали матч против англичан войной с «захватчиками»

Для аргентинцев матч со сборной Англии был особенно принципиальным, поскольку в стране до сих пор не могут забыть свое поражение в войне за Фолклендские острова.

Аргентинцы считают эти территории исконно своими и до сих пор называют их Мальвинскими островами. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль даже прямо заявляла о политическом значении матча против сборной Англии.

«Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — это всегда нечто большее.

Это Мальвинские острова, это последний турнир Лео Месси и это возможность остановить захватчиков.

Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль в соцсетях.

Аргентинцы избили англичан в первом тайме, Месси провел беседу с судьей

Аргентинцы с первых минут начали действовать очень агрессивно — и даже грязно.

Уже на 2-й минуте Леандро Паредес на ровном месте толкнул в спину Джуда Беллингема и завалил его на газон, хотя англичанин даже не владел мячом.

На 3-й минуте Энцо Фернандес жестко врезался сзади в Эллиота Андерсона: тот упал на газон, схватившись за шею. Англичане начали заступаться за своего товарища, и игра остановилась на полторы минуты, пока футболисты проводили друг с другом беседы на повышенных тонах. Арбитр предпочел не давать никому желтых карточек и просто подождал, пока все успокоятся.

Carlos Barria/Reuters

Но больше всех отличился Джулиано Симеоне, который впервые вышел на поле в матче плей-офф чемпионата мира и с особым рвением взялся за дело. На 7-й минуте он въехал в голеностоп Эллиоту Андерсону в попытке отобрать мяч.

Затем Симеоне начал провоцировать вратаря Джордана Пикфорда — в паузе схватил мяч и побежал куда-то в сторону, не давая ввести его в игру. Пикфорду пришлось силой возвращать мяч себе, пихая соперника, из-за чего Джулиано упал в штрафной сборной Англии.

Чуть позже — на розыгрыше углового — Джулиано опять начал выводить Пикфорда из себя, толкая его и агрессивно выплевывая какие-то слова ему в лицо.

На 34-й минуте Симеоне схватил Марка Гехи за шорты, а потом толкнул его на газон. Арбитр терпеливо провел с игроком беседу и попросил перестать так себя вести.

Казалось, что англичане пытаются играть в футбол, в то время как аргентинцы во главе с Джулиано Симеоне настроены больше бить по ногам и выводить соперника из себя.

Но cтоит признать: такая тактика явно играла на руку южноамериканцам, которые разбивали игру на множество эпизодов и мешали англичанам показывать свой лучший футбол, параллельно лишая соперника необходимого хладнокровия.

Томас Тухель на бровке уже просто взрывался и кричал на бокового судью после очередного проигнорированного нарушения правил на его подопечных. Сами футболисты тоже заводились, и в их действиях становилось все больше сумбура.

Tom Weller/Tom Weller/dpa

Удивительно, но первую желтую карточку в матче получил английский футболист: на 37-й минуте Андерсон завалил на газон Месси, который пытался разогнать контратаку, за что был наказан «горчичником».

Lee Smith/Reuters

Однако на 42-й минуте судья уравнял счет по желтым карточкам: Лисандро Мартинес схватил за футболку Роджерса и помешал ему убежать в контратаку, за что получил предупреждение.

Что касается Лионеля Месси, то в первом тайме он не особо себя проявлял — только один раз отдал передачу в офсайд и однажды упал на газон после проигранной борьбы за мяч (нарушения правил там не было).

После свистка на перерыв Месси подошел к арбитру и начал высказывать ему претензии.

За эти 45 минут команды практически не создали опасных моментов и нанесли всего три удара по воротам на двоих — зато совершили 19 фолов.

Нападающий «Барселоны» забил Аргентине

Во втором тайме соперники наконец начали играть в футбол. Уже на 47-й минуте Хулиан Альварес нанес опаснейший удар в ближний угол, но Пикфорд спас сборную Англии.

Чуть позже Месси опасно подал в штрафную, но никто из партнеров не сумел пробить головой. А затем капитан сборной Аргентины сам прорвался в штрафную с правого фланга, но Беллингем уверенно вытолкал его корпусом за лицевую, не нарушив при этом правил.

После этих эпизодов аргентинцы, видимо, сильно поверили в себя и немного расслабились в обороне.

В итоге на 55-й минуте англичане неожиданно открыли счет.

Гарри Кейн исполнил длинный заброс на чужую половину поля, Деклан Райс подхватил мяч и отдал пас на правый фланг — на Роджерса. Тот подал в штрафную, и новоиспеченный нападающий «Барселоны» Энтони Гордон в касание расстрелял ворота — 1:0!

Paul Childs/Reuters

Месси обновил свой рекорд по голевым передачам и принес Аргентине победу — 2:1

После забитого гола англичане закрылись в своей штрафной и явно надеялись досидеть до победы с минимальным счетом. Аргентинцы же начали постоянно владеть мячом и обрушили на «трех львов» целый град атак.

Невероятно опасный момент произошел на 58-й минуте, когда Джулиано Симеоне вышел один на один с вратарем, но Спенс в гениальном подкате выбил мяч у него из-под ног.

На 69-й минуте Месси создал еще один невероятный шанс для своей команды — исполнил подачу в центр штрафной, и Нико Гонсалес пробил головой в упор, но Пикфорд совершил сейв и спас сборную Англии.

Спустя три минуты Томас Тухель решил перестраховаться и заменил автора гола — нападающего Энтони Гордона — на защитника Эзри Консу. Аргентинцы тем временем продолжили доминировать.

На 76-й минуте Мак Аллистер пробил головой в штангу после подачи Родриго Де Поля.

На 82-й минуте важнейший защитник сборной Англии Рис Джеймс присел на газон и попросил замену.

Вместо него вышел Нико О'Райли. Также на поле появился еще один защитник: Дэниэл Берн вышел вместо хавбека Деклана Райса. «Три льва» полностью перешли в оборонительный режим и окончательно отдали инициативу сопернику.

Однако это стало фатальной ошибкой. Аргентинцы получили возможность бесконечно атаковать — и с удовольствием этим воспользовались.

На 85-й минуте Энцо Фернандес нанес мощнейший удар из-за пределов штрафной и уложил мяч в левый угол ворот — Пикфорд не спас — 1:1!

Agustin Marcarian/REUTERS

А в компенсированное время Мак Аллистер нанес удар в стойку ворот, после чего Месси подхватил мяч и навесил навесил на дальнюю штангу, где Лаутаро Мартинес расстрелял ворота головой с пары метров — 2:1!

Лаутаро Мартинес празднует гол в матче Англия — Аргентина на ЧМ-2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine

Месси записал на свой счет третью и четвертую голевую передачу на этом мундиале и увеличил свой собственный рекорд по числу ассистов на чемпионатах мира — теперь на его счету целых 12 передач.

Аргентина победила Англию со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира, где сыграет против Испании. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Сборная Англии примет участие в матче за третье место против Франции — тоже в воскресенье, но в 00:00 мск.