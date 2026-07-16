Месси обновил исторический рекорд и вытащил Аргентину в финал ЧМ-2026

Аргентинцы назвали матч против англичан войной с «захватчиками»
Для аргентинцев матч со сборной Англии был особенно принципиальным, поскольку в стране до сих пор не могут забыть свое поражение в войне за Фолклендские острова.
Аргентинцы считают эти территории исконно своими и до сих пор называют их Мальвинскими островами. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль даже прямо заявляла о политическом значении матча против сборной Англии.
«Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — это всегда нечто большее.
Это Мальвинские острова, это последний турнир Лео Месси и это возможность остановить захватчиков.
Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль в соцсетях.
Аргентинцы избили англичан в первом тайме, Месси провел беседу с судьей
Аргентинцы с первых минут начали действовать очень агрессивно — и даже грязно.
Уже на 2-й минуте Леандро Паредес на ровном месте толкнул в спину Джуда Беллингема и завалил его на газон, хотя англичанин даже не владел мячом.
На 3-й минуте Энцо Фернандес жестко врезался сзади в Эллиота Андерсона: тот упал на газон, схватившись за шею. Англичане начали заступаться за своего товарища, и игра остановилась на полторы минуты, пока футболисты проводили друг с другом беседы на повышенных тонах. Арбитр предпочел не давать никому желтых карточек и просто подождал, пока все успокоятся.
Но больше всех отличился Джулиано Симеоне, который впервые вышел на поле в матче плей-офф чемпионата мира и с особым рвением взялся за дело. На 7-й минуте он въехал в голеностоп Эллиоту Андерсону в попытке отобрать мяч.
Затем Симеоне начал провоцировать вратаря Джордана Пикфорда — в паузе схватил мяч и побежал куда-то в сторону, не давая ввести его в игру. Пикфорду пришлось силой возвращать мяч себе, пихая соперника, из-за чего Джулиано упал в штрафной сборной Англии.
Чуть позже — на розыгрыше углового — Джулиано опять начал выводить Пикфорда из себя, толкая его и агрессивно выплевывая какие-то слова ему в лицо.
На 34-й минуте Симеоне схватил Марка Гехи за шорты, а потом толкнул его на газон. Арбитр терпеливо провел с игроком беседу и попросил перестать так себя вести.
Казалось, что англичане пытаются играть в футбол, в то время как аргентинцы во главе с Джулиано Симеоне настроены больше бить по ногам и выводить соперника из себя.
Но cтоит признать: такая тактика явно играла на руку южноамериканцам, которые разбивали игру на множество эпизодов и мешали англичанам показывать свой лучший футбол, параллельно лишая соперника необходимого хладнокровия.
Томас Тухель на бровке уже просто взрывался и кричал на бокового судью после очередного проигнорированного нарушения правил на его подопечных. Сами футболисты тоже заводились, и в их действиях становилось все больше сумбура.
Удивительно, но первую желтую карточку в матче получил английский футболист: на 37-й минуте Андерсон завалил на газон Месси, который пытался разогнать контратаку, за что был наказан «горчичником».
Однако на 42-й минуте судья уравнял счет по желтым карточкам: Лисандро Мартинес схватил за футболку Роджерса и помешал ему убежать в контратаку, за что получил предупреждение.
Что касается Лионеля Месси, то в первом тайме он не особо себя проявлял — только один раз отдал передачу в офсайд и однажды упал на газон после проигранной борьбы за мяч (нарушения правил там не было).
После свистка на перерыв Месси подошел к арбитру и начал высказывать ему претензии.
За эти 45 минут команды практически не создали опасных моментов и нанесли всего три удара по воротам на двоих — зато совершили 19 фолов.
Нападающий «Барселоны» забил Аргентине
Во втором тайме соперники наконец начали играть в футбол. Уже на 47-й минуте Хулиан Альварес нанес опаснейший удар в ближний угол, но Пикфорд спас сборную Англии.
Чуть позже Месси опасно подал в штрафную, но никто из партнеров не сумел пробить головой. А затем капитан сборной Аргентины сам прорвался в штрафную с правого фланга, но Беллингем уверенно вытолкал его корпусом за лицевую, не нарушив при этом правил.
После этих эпизодов аргентинцы, видимо, сильно поверили в себя и немного расслабились в обороне.
В итоге на 55-й минуте англичане неожиданно открыли счет.
Гарри Кейн исполнил длинный заброс на чужую половину поля, Деклан Райс подхватил мяч и отдал пас на правый фланг — на Роджерса. Тот подал в штрафную, и новоиспеченный нападающий «Барселоны» Энтони Гордон в касание расстрелял ворота — 1:0!
Месси обновил свой рекорд по голевым передачам и принес Аргентине победу — 2:1
После забитого гола англичане закрылись в своей штрафной и явно надеялись досидеть до победы с минимальным счетом. Аргентинцы же начали постоянно владеть мячом и обрушили на «трех львов» целый град атак.
Невероятно опасный момент произошел на 58-й минуте, когда Джулиано Симеоне вышел один на один с вратарем, но Спенс в гениальном подкате выбил мяч у него из-под ног.
На 69-й минуте Месси создал еще один невероятный шанс для своей команды — исполнил подачу в центр штрафной, и Нико Гонсалес пробил головой в упор, но Пикфорд совершил сейв и спас сборную Англии.
Спустя три минуты Томас Тухель решил перестраховаться и заменил автора гола — нападающего Энтони Гордона — на защитника Эзри Консу. Аргентинцы тем временем продолжили доминировать.
На 76-й минуте Мак Аллистер пробил головой в штангу после подачи Родриго Де Поля.
На 82-й минуте важнейший защитник сборной Англии Рис Джеймс присел на газон и попросил замену.
Вместо него вышел Нико О'Райли. Также на поле появился еще один защитник: Дэниэл Берн вышел вместо хавбека Деклана Райса. «Три льва» полностью перешли в оборонительный режим и окончательно отдали инициативу сопернику.
Однако это стало фатальной ошибкой. Аргентинцы получили возможность бесконечно атаковать — и с удовольствием этим воспользовались.
На 85-й минуте Энцо Фернандес нанес мощнейший удар из-за пределов штрафной и уложил мяч в левый угол ворот — Пикфорд не спас — 1:1!
А в компенсированное время Мак Аллистер нанес удар в стойку ворот, после чего Месси подхватил мяч и навесил навесил на дальнюю штангу, где Лаутаро Мартинес расстрелял ворота головой с пары метров — 2:1!
Месси записал на свой счет третью и четвертую голевую передачу на этом мундиале и увеличил свой собственный рекорд по числу ассистов на чемпионатах мира — теперь на его счету целых 12 передач.
Аргентина победила Англию со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира, где сыграет против Испании. Матч состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Сборная Англии примет участие в матче за третье место против Франции — тоже в воскресенье, но в 00:00 мск.