Проработал полгода: Украина сменит министра обороны в четвертый раз с начала СВО

Действующий глава Минобороны Украины опубликовал «прощальный» пост с итогами полугода работы, чем фактически подтвердил слухи о своей отставке. По данным СМИ, между ним и руководством ВСУ существовал длительный конфликт, в котором президент Украины Владимир Зеленский встал на сторону главнокомандующего армией Александра Сырского. Новым министром обороны может стать глава МВД Игорь Клименко.

Министр обороны Украины Михаил Федоров фактически подтвердил, что не займет эту должность в новом составе правительства страны. Прощальный пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны», — написал он.

Чиновник также опубликовал список из 22 «заслуг» своей команды. Среди них якобы «логистическая изоляция» Крыма, «инвестирование» зарплат военных в беспилотники и запуск программы по ускорению внедрения систем искусственного интеллекта. При этом в списке того, «что не удалось», Федоров указал всего три пункта: завершить военную реформу, перевести все закупки на тендерную основу и «построить культуру ответственности за принятые решени»я .

Он добавил, что «продолжит работать ради миссии, с которой пришел в министерство обороны».

Советник Федорова, блогер Сергей Стерненко также покидает свой пост, о чем заявил прямо. По его словам, уходящему руководству Минобороны многое не удалось «в том числе из-за бюрократических преград и искусственного затягивания со стороны тех, кому мешает армейская реформа ». При этом самого Федорова он назвал «лучший министр обороны за всю историю» Украины.

«Грустно, что наша страна сегодня стала значительно дальше от победы», — добавил Стерненко.

Федоров был назначен министром обороны Украины полгода назад, 14 января 2026 года. Причем сделать это удалось лишь со второй попытки — на первом голосовании в Верховной раде его кандидатура не набрала необходимого количества голосов. Грядущая смена главы министерства — уже четвертая с начала российской специальной военной операции. Боевые действия начались, когда пост занимал Алексей Резников, в сентябре 2023 года должность занял Рустем Умеров, а в июле 2025-го — Денис Шмыгаль, также проработавший полгода, до назначения Федорова.

Причины отставки и преемник

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и, как следствие, всего кабмина. Украинский портал «Страна» допускал, что одной из целей такого решение может быть именно снятие Федорова с поста.

«Еще одним мотивом смены правительства источники в политкругах называют желание Зеленского убрать с поста министра обороны Федорова, с которыми у него уже давно напряженные отношения», — отметило издание.

Кроме того, журнал The Economist утверждал, что у Федорова были конфликты с военным руководством страны. Более того — министр обороны пытался добиться отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского , но Зеленский выступил против. В свою очередь в украинской армии «утверждают, что из-за отсутствия военного опыта Федоров не подготовлен к планированию войны». Некоторые его реформы офицеры назвали «пиар-переупаковкой» и обвиняли в «геймификации» боевых действий вместо решения более важных задач.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале раскрыл, что сам Зеленский во время встречи с представителями партии «Слуга народа» объяснил решение о замене Федорова тем, что тот провалил реформу территориальных центров комплектования (ТЦК) , как на Украине называют военкоматы, а также конфликтовал с Сырским.

«О будущем Федорова [Зеленский сказал]: «Будет где-то рядом». То есть, по сути, он останется без должности», — указал депутат.

По данным источника портала «Украинская правда», на мероприятии президент Украины заявил, что «по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского, но он сейчас этого сделать не может».

По данным агентства «РБК-Украина», одной из причин системного конфликта в оборонной сфере был тот факт, что «Федоров и министерство делали закупки по собственному усмотрению, а не так, как это просили Генштаб и военные».

По словам Железняка, Зеленский объявил, что новым министром обороны назначат действующего главу МВД Украины Игоря Клименко .

«Он известен, в частности, тем, что говорил: «Главная проблема Донбасса — это живущие там люди»,

— напоминает телеканал RT.

В свою очередь министерство внутренних дел Украины, вероятно, возглавит действующий руководитель Национальной полиции страны Иван Выговский.