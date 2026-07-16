Дроны атаковали Саратовскую область. В Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура

В результате атаки беспилотников в Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, угроза БПЛА в Саратовской области сохраняется. Во время налета аэропорт Гагарин временно прекратил принимать и отправлять самолеты.

Гражданская инфраструктура в Энгельсе Саратовской области получила повреждения в результате атаки беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

На месте работают оперативные службы. Глава региона предупредил, что угроза новой атаки сохраняется. В местах возможной опасности продолжают работать системы оповещения.

Две тревоги за ночь

Первое предупреждение об угрозе БПЛА власти распространили вечером 15 июля. Примерно в то же время в саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позднее воздушная гавань возобновила работу.

В 1:47 мск 16 июля Бусаргин повторно сообщил о беспилотной опасности. Экстренные службы были приведены в полную готовность, в отдельных районах включались сирены. Незадолго до нового предупреждения Росавиация снова приостановила работу Гагарина. Аэропорт временно перестал принимать и отправлять воздушные суда. В ведомстве объяснили ограничения необходимостью обеспечить безопасность полетов.

После повторной угрозы в Саратовской области появились сообщения о взрывах. Их также слышали жители Энгельса.

Атака 8 июля

Новый налет произошел спустя восемь дней после атаки на Саратовскую область, которая привела к жертвам. Утром 8 июля Бусаргин сообщил, что беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры. Один человек не выжил, еще несколько пострадавших получили медицинскую помощь.

Их точное число глава региона не называл. На поврежденных объектах работали профильные и экстренные службы.

В ночь на 8 июля Росавиация также вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Саратова.

Весной удары пришлись на жилые дома

Саратов и Энгельс несколько раз подвергались атакам беспилотников весной. В ночь на 5 марта Минобороны сообщило об уничтожении 33 БПЛА над Саратовской областью. По словам губернатора Бусаргина, в результате налета пострадали три человека, повреждения получили жилые дома и социальные учреждения. В нескольких зданиях были выбиты окна.

Еще одна атака произошла 21 марта. В нескольких домах Энгельса частично выбило стекла, однако пострадавших в городе не было. Повреждения также зафиксировали в Саратове, где два человека обратились за медицинской помощью. На местах падения фрагментов беспилотников работали профильные службы.

В ночь на 31 мая в Саратовской области вновь объявляли беспилотную опасность. После атаки Бусаргин сообщал о повреждении объектов гражданской инфраструктуры. Пострадавших тогда тоже не было.

Почему отключают мобильный интернет

Во время угрозы атак беспилотников в Саратовской области могут временно ограничивать работу мобильного интернета. В апреле Бусаргин объяснил, что такие меры принимаются для обеспечения безопасности жителей.

Губернатор признал, что ограничения создают трудности для пользователей, однако назвал их необходимыми при угрозе БПЛА. В Кремле ранее также заявляли, что перебои в работе мобильного интернета в российских регионах связаны с мерами безопасности и могут сохраняться столько, сколько потребуется.