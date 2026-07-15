Зачем Сарик Андреасян издевается над русской классикой?

Не то обидно, что русскую классику экранизируют небрежно, а то, что еще 28 лет назад мы смеялись над англо-американским фильмом «Онегин», где Рэйф Файнс и Лив Тайлер поют у рояля анахроничную «Ой, цветет калина», а теперь мы с грустью смотрим на фильм «Онегин» Сарика Андреасяна и вспоминаем фильм 1998 года как недостижимый образец.

2027 год обещает быть зловещим уж только потому что на экраны выйдет «Война и мир» авторства братьев Сарика и Гевонда Андреасянов. В своих интервью режиссер и продюсер говорят, что они «могут себе позволить замахнуться». Люди в комментариях пишут так: «замахнуться не значит приблизиться» и «если эти замахиваются, значит, покалечат». Другие комментарии не лучше — «проклятие российского кино», «Бог не простит нам эту экранизацию», «запретите им снимать» и так далее. Это можно расценивать как достижение не только в индустрии, но и в жизни — заработать такую репутацию и крепко годами удерживать ее.

Почему зрители относятся к проектам братьев Андреасян скептически?

Одной из ранних режиссерских работ Сарика Андреасяна можно назвать фильм «Служебный роман. Наше время», где играли такие звезды, как Светлана Ходченкова, Павел Воля, Анастасия Заворотнюк и нынешний президент Украины. Надо признать, фильм тот был не лишен некоторого обаяния, такого послевкусия того, что позже назвали тучными нулевыми — огромные опен-спейсы в небоскребах, дорогие автомобили, корпоративы в Турции, культура офиса и успеха. Все это, разумеется, никуда не делось, но тогда было относительно новым и блестящим. Сюжет классического фильма Эльдара Рязанова был адаптирован сносно, фактура подобрана узнаваемая — виды Москвы, отели, бассейны, переговорки — все, что было созвучно зрительскому понимаю современности. Однако уже тогда появилось ощущение нечестной игры в кинематограф, которое можно сформулировать простыми словами: а чего это вы советское переснимаете, своего, что ли, придумать не можете?

Однако фильмы компании Enjoy Movies братьев Андреасян были довольно успешными, в среднем, они собирали вдвое больше, чем стоили. Для российского кинорынка — это прекрасный результат. Потом в деле появились государственные деньги — возвратные и невозвратные субсидии и льготные займы через Фонд кино. Именно в этот период появились фильмы, которые закрепили за Андреасянами репутацию нелепых киноделов: тогда вышли фильм «Мафия. Игра на выживание», который не помнит никто, и фильм «Защитники», который, к сожалению, помнят все. Это супергеройская сага, имитирующая вселенные американских комиксов на почве псевдосоветского мифа. Человек-медведь, каменный армянин, казах с гипертрофированными серпами и полуневидимая артистка цирка спасали мир. До смешного слабый сценарий, текущий в кадре со злодея грим и компьютерная графика, опоздавшая лет на 20, сделали фильм эталоном для ироничных негативных отзывов и низких оценок.

На фоне очевидных провалов Enjoy Movies начинает процедуру банкротства, но в 2018-м появляется новая Кинокомпания Братьев Андреасян. И это структура гораздо серьезней, чем можно было бы предположить. Основа этого бизнеса совсем не кино, а сериалы, которые производятся по заказу стриминговых платформ, компания снимает по 20 восьмисерийных проектов в год, это постоянный поток средств и непрерывный производственный цикл. Казалось бы, все должны быть довольны: платформы получают контент, компания деньги, зрители — сериалы. И проблема только в том, что братья Андреасяны, видимо, действительно очень любят делать кино. Как в каком-то ролике на съемках «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино вместе со съемочной группой кричит: «We love making movies!». Только тут у нас совсем не Тарантино.

Сарик Андреасян говорит, что когда он снимает сериалы — это не значит, что он режиссер каждого из них. Это значит, что он обеспечивает их производство как продюсер и как владелец бизнеса — он зарабатывает достаточно, чтобы самостоятельно финансировать собственные проекты — «Онегина», «Войну и мир» и даже «12 стульев», за которые он обещает взяться в 2027 году.

В фильме «Онегин» Сарик Андреасян поставил свою фамилию рядом с Александром Пушкиным, обозначив и себя и его равновеликими авторами сценария. Фильм выглядел так, будто старательному, но не очень умному школьнику дали задание написать сочинение по роману в стихах «Евгений Онегин», а школьник собрал воедино все возможные штампы о лубочной России, которую он видел только в рекламных роликах крупных банков — залитое слезами оконное стекло, стожки сена на рассвете, и мальчик в рубашечке бежит через некошеное поле, няня в чепчике, да Онегин с начищенным другом Ленским стреляют по бутылкам с расстояния в 2 метра. Зачем? Не зачем — клише воспроизводит само себя бесцельно и бесконечно.

Что касается грядущей «Войны и мира», то Сарик Гарникович уже заявил, что писал в девятом классе «научную работу по Наполеону». Ждем нового осмысления романа Льва Толстого с трепетом и нетерпением.

Еще Андреасян снял «Простоквашино», «Сказку о царе Салтане» и три части приключений домовенка Кузи. В творческих планах экранизация романа Евгения Замятина «Мы». Вероятно, скоро он переснимет вообще все, из чего состоит наш культурный код, все, что мы читали и смотрели в детстве-отрочестве-юности, и наши внуки уже не поверят, что когда-то культурные явления существовали вне интерпретаций Сарика Андреасяна.

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