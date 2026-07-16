Главные кадры ЧМ по футболу 2026

До конца ЧМ-2026 осталось всего два матча. 18 июля Англия и Франция разыграют третье место, а на следующий день Аргентина встретится с Испанией в финале. Аргентинцы пробились туда после невероятной концовки полуфинала с Англией. Они уступали до 85-й минуты, но затем Энцо Фернандес сравнял счет, а Лаутаро Мартинес забил победный мяч — 2:1. Испания прошла Францию спокойнее, победив со счетом 2:0, и вышла в первый с 2010 года финал чемпионата мира.

Этот турнир впервые собрал 48 сборных и растянулся на три страны, но запомнится он не только масштабом и результатами. За пять недель на поле были голы на последних минутах, невероятные спасения вратарей, камбэки, серии пенальти, жесткие столкновения и стычки. После финального свистка одни игроки не скрывали слез, другие бросались обнимать партнеров и бежали праздновать к трибунам.

На одних снимках футболисты летят за мячом или спорят с арбитром, на других — лежат на газоне, танцуют после гола или не могут поверить в случившееся. Именно из таких моментов и складывается чемпионат мира — напряженный, эмоциональный, а иногда и смешной.

Самые яркие кадры ЧМ-2026 — в галерее «Газеты.Ru».