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Что представляет из себя пассажирский самолет Ту-214

Председатель российского правительства Михаил Мишустин посетил Казанский авиазавод, где ознакомился с моделью пассажирского самолета Ту-214. Премьеру показали цеха и строящийся Ту-160М2. Также Мишустин встретился с рабочими и инженерами.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

В настоящее время перед Казанским заводом стоит задача к 2025 году нарастить выпуск Ту-214 до 10 лайнеров ежегодно.

Ту-214 на 87% состоит из отечественных комплектующих. Полное импортозамещение проведут до конца 2024 года. Этот российский лайнер схож по характеристикам с французским Airbus A321 и американским Boing 757-200. Самолет способен развить скорость до 850 км/ч. Воздушное судно способно перевозить 210 пассажиров.

Как рассказал премьер, в России запустили госпрограмму развития авиаотрасли, на реализацию которой в 2023 году выделили 40,5 млрд руб., столько же предусмотрели на следующий год. Деньги потратят, в том числе, на обновление производств и создание перспективных двигателей. На поддержку исследовательских и конструкторских работ в сфере авиастроения заложили около 90 млрд руб.

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