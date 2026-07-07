«Очень разочарован в НАТО». Трамп допустил полный вывод войск США из Европы

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Турции заявил о возможности полного вывода американских войск из Европы, которая «стала совсем другой». Глава Белого дома рассказал, что его отношения со странами альянса ухудшает вопрос с Гренландией, над которой США намерены установить контроль. По информации CNN, многие чиновники не уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая «скверное настроение» Трампа.

Соединенные Штаты могли бы вывести все свои войска из Европы, заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Я был очень разочарован в НАТО <…> Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — отметил он в разговоре с журналистами.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон «вообще не обязан тратить никакие деньги» на Европу, поскольку она категорически отвергает попытки США получить контроль над Гренландией. «Это ухудшает мои отношения с НАТО», — признался глава Белого дома.

Президент США обратил внимание, что «Гренландия не помогает Дании», а Копенгаген в свою очередь «не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь» острову.

«Ее [Гренландию] должны контролировать США, а не Дания», — сказал он и назвал остров «важной частью» для Соединенных Штатов.

Кроме того, Европе необходимо «быть поосторожнее с иммиграцией и энергетикой» , считает Трамп. «Если она не будет аккуратнее с этими двумя моментами, то Европы больше не будет», — резюмировал он.

Двухдневный саммит НАТО стартовал в Анкаре 7 июля. По информации CNN, европейские лидеры надеются завершить встречу в Анкаре «без крупного конфликта» с США. Однако «многие чиновники» заявили телеканалу, что «не могут быть уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая скверное настроение Трампа».

Перед этим Трамп раскритиковал финансовую политику НАТО. 2 июля в своей соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что Вашингтон тратит колоссальные средства на защиту союзников, не получая от этого никакой выгоды. По его словам, США с 2014 по 2025 год потратили на НАТО $999 млрд , тогда как расходы Великобритании за аналогичный период составили $90,5 млрд, Франции — $66,5 млрд, Италии — $48,8 млрд, Польши — $44,3 млрд.

В конце июня Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО подвели Вашингтон в ходе конфликта с Тегераном. Решение властей Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции не оказывать помощь в войне с Ираном разочаровало США, подчеркнул он. Как пишет Bloomberg, Трамп «был задет» позицией Европы.

«У разбитого корыта»

Европа в будущем может лишиться гарантий безопасности, которые предоставляют Соединенные Штаты, заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«США приходится оптимизировать военное присутствие в не самых приоритетных регионах. Европа как раз к такому направлению, неприоритетному для США, сейчас и относится. Никаких гарантий безопасности уже точно ЕС от американцев не дождется», — отметил он в беседе с News.ru.

Дудаков допустил, что Вашингтон оставит Европу «у разбитого корыта» , у которой вряд ли получится «спешно перевооружаться, чтобы заполнить эту дыру своей безопасности». По его мнению, США на саммите НАТО в Анкаре официально озвучат все изменения, которые коснутся их военного присутствия в Европе.

Однако даже в случае маловероятного выхода США из НАТО европейские страны останутся в альянсе, уверен ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, член Совета по внешней и оборонной политике Прохор Тебин.

« Отдельный вопрос — выгодно ли России, чтобы США ушли из Европы? С одной стороны, это ослабление НАТО, с другой — Вашингтон остался единственным более-менее адекватным игроком на Западе, с которым можно взаимодействовать и который может удержать европейцев от скатывания к прямому военному конфликту с Россией», — поделился он в разговоре с kp.ru.

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Политолог Александр Рудаков обратил внимание на сложности в отношениях между странами-членами альянса. В частности, он привел высказывание министра обороны Бельгии Тео Франкена, который заявил, что лидерам европейских стран НАТО следует быть дипломатичными на саммите, поскольку Европа нуждается в защите США еще лет 10.

«Очевидно, что напряжение попытается сгладить генсек НАТО [Марк] Рютте. Однако шансов на достижение консенсуса на саммите немного — противоречия внутри альянса слишком сильны», — сказал он изданию «ФедералПресс».