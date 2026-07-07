«Он еще может остановить войну». В Кремле призвали Зеленского выполнить несколько условий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Он назвал условия для завершения СВО, оценил отношения Москвы с Вашингтоном, обратился с посланием к европейским столицам, а также раскрыл, в каком случае российские войска применят ядерное оружие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

СВО и ядерный вопрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо выполнить несколько условий, чтобы завершить конфликт за один день. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Вывести свои силы из Донбасса — из регионов, которые сейчас российские, — признать ситуацию, которая сложилась де-факто, де-юре. И на следующий день война закончится», — перечислил он требования Москвы.

Официальный представитель Кремля заметил, что Зеленский, баллотируясь на пост президента Украины, обещал соотечественникам завершить боевые действия. «Это было его первоначальное обещание. И он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение», — подчеркнул Песков.

Собеседник издания обратил внимание, что решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине было вынужденным , поскольку Соединенные Штаты и европейские страны не слушали Россию.

«Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны. Поэтому мы говорили об этой угрозе задолго до начала военной операции. Никто не хотел слушать», — сказал Песков.

Отдельно представитель Кремля остановился на роли Запада в украинском конфликте. Песков подчеркнул, что европейские страны и США не только передают Киеву оружие, но и предоставляют своих военных советников, спутниковые данные, а также занимаются наведением украинских вооружений.

«С одной стороны Россия, а с другой — киевский режим плюс ряд европейских стран. И плюс Соединенные Штаты, которые поставляют миллионы тонн оружия Украине. Что это? Это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», — сказал он.

Песков отметил, что Россия «адаптировалась к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений». Страна может позволить себе продолжение боевых действий, заверил он.

При этом Россия добивается успехов на поле боя без применения ядерного оружия , подчеркнул Песков. В частности, недавно Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль Константиновку, которую украинская армия превращала в «неприступную крепость» с 2014 года.

«Теперь они [ВС России] собираются освободить еще два важных города — Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой республики будет освобождена», — заявил он.

Представитель Кремля уточнил, что Москва может применить ядерное оружие только в том случае, «если что-то будет угрожать самому существованию российского государства».

Диалог с США: нулевой уровень

Двусторонние отношения России и США в настоящее время находятся на нулевом уровне, рассказал Песков.

«У нас налажен относительно хороший диалог. Наши двусторонние отношения не складываются, поскольку они застряли на нулевом уровне, но, несмотря на это, мы достаточно умны, чтобы говорить друг с другом», — поделился он.

При этом собеседник издания заметил, что президент США Дональд Трамп отличается от европейских политиков, поскольку предпочитает решать проблемы путем диалога, что совпадает с позицией Кремля. Однако это не значит, что стороны обязательно будут во всем соглашаться друг с другом.

«Скорее, мы можем не соглашаться практически ни по одному вопросу, но, по крайней мере, будем продолжать разговаривать друг с другом. И, конечно, мы можем только приветствовать такой подход», — добавил Песков.

Отношения с Европой: четыре совета

Странам Европы нужно следовать простым рекомендациям, чтобы прекратить эскалацию с Россией, заявил Песков.

«Все довольно просто. Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы. Во-вторых, нужно прислушиваться к озабоченностям России. В-третьих, если вы игнорируете озабоченности России, у вас будут проблемы . В-четвертых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее», — посоветовал он.

Песков сообщил, что милитаризация Европы и попытки представить Москву в качестве врага вызывают обеспокоенность в Кремле . По его словам, Евросоюз трансформируется и превращается в военно-экономический блок.

«Мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», — сказал он.

Европейские страны до сих пор думают, что могут стратегически победить Россию, однако это «величайшая ошибка в истории», предупредил пресс-секретарь президента РФ.

«После очень жесткой конфронтации появятся новые поколения европейских политиков, более мудрые люди, и мы придем к началу диалога, потому что иначе создать архитектуру безопасности Европе не получится. А решение украинского конфликта невозможно без новой архитектуры безопасности», — добавил Песков.

Европе нужны такие политики, как бывший президент Франции Шарль де Голль и экс-канцлер Германии Гельмут Коль, резюмировал он.