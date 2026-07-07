Прибалтика готовится к массовой депортации русскоязычных. Что об этом известно?

Прибалтийские страны планируют организовать массовую депортацию русскоязычных жителей, чтобы решить «русский вопрос», заявили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Латвия, Литва и Эстония также намерены вытеснить русский язык из своей образовательной системы. Однако мысль о том, что Россия испугается встать на защиту прав своих сограждан в Прибалтике, является ошибочной, предупреждали дипломаты.

Латвия, Литва и Эстония намерены окончательно решить «русский вопрос» массовой депортацией русскоязычных жителей, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить «русский вопрос» и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях», — приводит его слова ТАСС.

Лукьянцев в ходе презентации доклада по правам человека России и Белоруссии обратил внимание, что власти Латвии, Литвы, Эстонии и Украины больше всех преуспели в продвижении русофобии. По его словам, эти страны стремятся вытеснить русский язык из своей образовательной системы.

30 июня Лукьянцев сообщил, что страны Прибалтики объявили «откровенную охоту» на русский язык и русскую культуру. При этом международные правозащитные структуры «демонстрируют избирательный подход и игнорируют масштабную дискриминацию русских и русскоязычных», добавил он.

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Дискриминационные практики

В странах Балтии наблюдается системная дискриминация русскоязычного населения, которую эксперты характеризуют как этноцид, заявил член Совета по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод на круглом столе «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона».

«Один из вопиющих примеров — статус негражданина. После распада Союза часть жителей автоматически не получили гражданство новых государств, для них ввели специальный статус негражданина», — цитирует его информационный портал «Выбор народа».

Обладатели этого статуса не могут голосовать на выборах, а также лишены возможности работать в правоохранительных органах, на государственной службе и в сфере юриспруденции. Кроме того, они сталкиваются с ущемлением экономических и социальных прав, включая ограничения при покупке недвижимости и решении пенсионных вопросов.

Одновременно с этим власти Латвии, Литвы и Эстонии планомерно ограничивают русскоязычное информационное и образовательное пространство , рассказал Брод. В этих странах сокращается преподавание на русском языке в школах, в Латвии его полностью исключили из перечня вторых иностранных языков, закрываются профильные СМИ и вводится запрет на дубляж фильмов.

«В Латвии также усилились требования к знанию государственного языка, для продления вида на жительство, несдача языкового экзамена может грозить депортацией. Также необходимо подтвердить свою лояльность, осудив присоединение Крыма к России, СВО и выразив недоверие органам власти РФ», — сообщил Брод.

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При этом любые попытки отстоять свои права жестко пресекаются: журналисты, правозащитники и общественные лидеры регулярно подвергаются уголовному преследованию и сталкиваются с травлей в местных средствах массовой информации, уточнил он.

« Одним словом — русскоязычное население воспринимается как внутренний враг », — резюмировал член СПЧ.

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Фундаментальные решения

Необходимо принять «фундаментальные решения» в вопросе защиты россиян в странах Прибалтики, уверен постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Если страны Балтии действительно думают, что Россия боится предпринимать какие-либо действия, чтобы защитить права российских граждан, то они ошибаются. Они скоро столкнутся с реальной ситуацией», — предупредил он на своей странице в социальной сети Х.

По мнению Брода, следует усилить меры дипломатического, политического, экономического влияния на прибалтийские страны . Вызывает серьезные вопросы тот факт, что Латвия и Литва до сих пор экспортируют некоторые товары в Россию, подчеркнул он. Учитывая имеющуюся практику ограничения импорта из недружественных государств, целесообразно распространить данные контрмеры на балтийские страны, занимающие агрессивную позицию, предложил член СПЧ.

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31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия до конца года может обратиться в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских.

«Не исключаем, что это может произойти до конца текущего года <...> Ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел», — подчеркнула она.

С учетом практики Международного Суда ООН процесс может занять несколько лет, добавила Захарова.